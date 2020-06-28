Китай запровадить візові обмеження для окремих громадян США

Китай має намір запровадити візові обмеження для окремих громадян США, які, на думку Пекіна, поводяться неналежним чином у питанні автономії Гонконгу. Про це у понеділок, 29 червня, заявив речник китайського міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь, повідомило китайське інформаційне агентство China News Service.

Згідно з повідомленням, Пекін запроваджуватиме візові обмеження для американців, які продемонстрували у питанні Гонконгу "кричущу поведінку". Чжао Ліцзянь також закликав США припинити втручатися у справи колишньої британської колонії та попередив, що Китай жорстко реагуватиме на будь-які подальші дії Вашингтона у цій суперечці. Утім, речник китайського МЗС не назвав конкретних прізвищ, щодо кого запровадять візові обмеження, зазначає агентство новин dpa.

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Цей крок Китаю став відповіддю на рішення США запровадити візові обмеження для китайських високопосадовців, які, як вважають в Вашингтоні, є відповідальними за "порушення прав людини та базових свобод у Гонконгу". Про цей крок американська влада оголосила минулої п'ятниці, 26 червня.

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Китай хоче обмежити автономію Гонконгу

Пекін і раніше заявляв, що Китай і США перебувають на межі "холодної війни". Причиною загострення відносин стало ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу. Завдяки цьому документу китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які, на її думку, підривають владу КНР у цій автономній території.

Цей закон жорстко розкритикували у США, Великобританії та ЄС. Так, Дональд Трамп заявив, що Пекін порушив свої зобов'язання у рамках китайсько-британської угоди про передачу Гонконгу Китаю. На думку Вашингтона, колишня британська колонія фактично втратила свій автономний статус у складі Китаю, а тому її позбавлять американських торгівельних привілеїв.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв надати громадянство значній частині жителів Гонконгу, якщо закон про національну безпеку автономної території, ухвалений Пекіном, набуде чинності. В ЄС також закликали КНР зберегти високий ступінь автономії Гонконгу.