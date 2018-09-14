 Китай запроваджує нові мита на товари зі США обсягом 60 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

Китай запроваджує нові мита на товари зі США обсягом 60 мільярдів доларів

Китай відповів на дії США та запроваджує мита на американські товари річним обсягом імпорту в 60 мільярдів доларів. Дональд Трамп у разі таких кроків Пекіна пригрозив "третьою фазою" торговельної війни.

Торговельний конфлікт між США та Китаєм поглиблюється

Торговельний конфлікт між США та Китаєм поглиблюється

Китай запровадить додаткові мита на американські товари річним обсягом імпорту в 60 мільярдів доларів. Про це у вівторок, 18 вересня, заявило міністерство фінансів КНР. Цей крок став відповіддю на дії США, які напередодні оголосили про нові мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів. Уряд у Пекіні зазначив, що у нього "немає іншого вибору".

"Якщо Сполучені Штати наполягають на підвищенні тарифів ще більше, Китай відповість аналогічним чином", - йдеться у повідомленні міністерства фінансів Китаю, цитує агенція AFP. З 24 вересня мита у розмірі 5-10 відсотків будуть запроваджені на понад п'ять тисяч намейнувань американських товарів. З початку 2019 року мита планують підняти до 20-25 відсотків - аналогічний крок запланував і Вашингтон. Також Китай подав скаргу на останні дії США до Світової організації торгівлі.

Президент США Дональд Трамп пригрозив напередодні, що у разі дій Пекіна у відповідь на останнє запровадження мит Вашингтоном буде "третя фаза" - підвищення мит на китайські товари на суму 267 мільярдів доларів. У цьому разі загалом будуть підвищені мита на товари з Китаю річним обсягом імпорту в 517 мільярдів доларів.

DW.COM

Новий крок США проти Китаю загрожує ескалацією торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Китай обіцяє вжити відповідні заходи проти штрафних мит на вже близько половини експорту до США. (18.09.2018)

Настає черговий раунд торговельного конфлікту між США та Китаєм. Оглядачі в усьому світі розмірковують над питанням, наскільки далеко противники зайдуть у цій грі з вогнем - і у Китаї зростають сумніви щодо цього. (23.08.2018)

Після кроку Вашингтона Пекін оголосив про запровадження мит на товари зі США на аналогічний обсяг імпорту. Мита на першу групу товарів починають діяти з 6 липня. (15.06.2018)

Трамп також заявив 18 вересня, що своїми діями в торговельній війні Китай хоче вплинути на проміжні американські вибори. Зокрема, як написав Трамп у мережі Twitter, Пекін намагається тиснути на американських фермерів та промислих робітників.

Нагадаємо, між США та Китаєм впродовж кількох місяців триває торговельне протистояння, що супроводжується взаємним встановленням нових імпортних мит. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо торговельного балансу з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

У липні та серпні цього року року Вашингтон запровадив 25-відсоткові мита на понад тисячу найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. Пекін відповів на це дзеркальними заходами.

У 2017 році США імпортували з Китаю товарів на суму близько 500 мільярдів доларів, натомість експорт товарів до Китаю становив лише 130 мільярдів.

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