 Китай запроваджує мита на американські товари на 16 мільярдів доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.08.2018

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Економіка

Китай запроваджує мита на американські товари на 16 мільярдів доларів

Китай відповів на нові мита, запроваджені США. З 23 серпня 25-відсоткові тарифи охоплять американські товари на 50 мільярдів доларів. Утім, поки політика Дональда Трампа не показала значного ефекту.

Контейнери в китайському порту

Контейнери в китайському порту

Китай запровадить додаткові мита на американські товари на 16 мільярдів доларів. Про це у середу, 8 серпня, заявило міністерство торгівлі КНР після того, як США оголосили про нові мита на китайські товари на аналогічну суму. "Це дуже нераціональна практика", - заявили у китайському міністерстві.

Нові 25-відсоткові мита почнуть діяти одночасно з американськими - з 23 серпня. Китайські мита торкнуться таких американських товарів, як вугілля, бензин, автомобілі, мотоцикли та медичне обладнання.

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Незначний ефект

Тим часом попри торговельний конфлікт із США, китайський експорт у липні зріс на 12,2 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У червні зростання становило 11,2 відсотка, передає агенція Reuters. Профіцит торговельного балансу КНР зі США у липні зменшився лише незначно - до 28,09 мільярда доларів з рекордних 28,97 мільярда доларів у червні.

Нагадаємо, між США та Китаєм впродовж кількох місяців триває торговельне протистояння, що супроводжується взаємним встановленням нових імпортних мит. Причиною конфлікту стало прагнення президента США Дональда Трампа вирівняти американський від'ємний торговельний баланс. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

На початку липня вже набули чинності нововстановлені мита США на китайські товари в розмірі 25 відсотків, які стосуються 818 груп. Загальний обсяг імпорту цих товарів до США становить 34 мільярдів доларів. Китай відповів Вашингтону на запровадження мит дзеркальними заходами.

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