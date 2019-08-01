Китай заборонив двом військовим кораблям США зайти в порт Гонконгу

На тлі антиурядових протестів, що тривають у Гонконгу вже кілька місяців, влада Китаю посилює тиск на протестувальників. Після сутичок між демонстрантами та силами поліції в аеропорту Гонконгу напередодні офіційний Пекін у середу, 14 серпня, порівняв протестувальників, що брали участь у зіткненнях, із терористами. Внаслідок сутичок протестувальників з поліцією у будівлі аеропорту затримали п'ятьох осіб. Загальна кількість демонстрантів, затриманих правоохоронцями під час масових акцій, перевищує 600 осіб. Відомство у справах Гонконгу держради Китаю засудило протести в аеропорту, назвавши їх "майже терористичними діями".

Крім того, побоювання міжнародної спільноти щодо можливої ескалації протистояння підживлює збільшення присутності китайських військових на межі з Гонконгом. Численні повідомлення про збільшення військової присутності останніми днями поширювалися як у міжнародних, так і в державних китайських ЗМІ. Останні на початку тижня оприлюднили відео броньованих транспортних засобів та озброєних поліцейьских, що були перекинуті до Шеньчженя на межі з Гонконгом під приводом проведення "навчань".

Про накопичення військ КНР поблизу Гонконгу написав у Twitter напередодні й американський президент Дональд Трамп. Ця інформація відома йому від спецслужб США, повідомив глава Білого Дому. Він закликав сторони протистояння зберігати спокій та дбати про безпеку. Перед цим Трам висловив журналістам своє занепокоєння щодо подій у Гонконзі: "Я сподіваюся, ніхто не буде поранений. Я сподіваюся, ніхто не буде вбитий".

Також, згідно повідомлення американського Державного департаменту, китайська влада не надала двом військовим кораблям США дозволу зайти до гавані Гонконгу. У Вашингтоні заявили, що перебування кораблів у порту було заплановане на найближчі декілька тижнів, та закликали звертатися за подальшою інформацією до офіційного Пекіна.

У міністерстві закордонних справ КНР, своєю чергою, розкритикували "втручання" Сполучених Штатів у внутрішні справи країни та наполягли на тому, що ситуація у Гонконгу є виключно внутрішньокитайською справою. "Піклуйтеся про свої власні справи", - зазначила речниця міністерства Хуа Чуньїн.

Напередодні оператор аеропорту Гонконгу, де відбулися сутички, отримав проміжне рішення суду, котре дозволяє мітингарям проводити акції протесту лише у визначених для цього місцях, не заважаючи роботі аеропорту. До цього протягом декількох днів поспіль тисячі протестувальників блокували нормальну роботу летовища. Одягнені у чорне демонстранти намагалися таким чином висловити своє невдоволення діями влади, а також поведінкою співробітників поліції. Наразі в аеропорту залишається кілька десятків мітингарів.