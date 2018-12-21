Китай відпустив громадянку Канади, що перебувала під вартою

У Китаї звільнили з-під варти одного з трьох громадян Канади, які, безвідносно один до одного, були затримані в країні протягом грудня. Про це в п'ятницю, 28 грудня, заявили у канадському уряді, інформує агенція Reuters.

Речник уряду Канади не уточнив, хто саме з затриманих був звільнений та повернувся на батьківщину, проте раніше в п'ятницю канадський мовник CBC та низка інших ЗМІ повідомили, що йдеться про канадську вчительку Сару Макайвер. Раніше у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що затримана жінка має понести "адміністративне покарання" за нібито нелегальне працевлаштування в країні.

Її арешт відбувся невдовзі після арешту в Китаї двох інших громадян Канади - екс-дипломата Майкла Ковріга і підприємця Майкла Спейвора. Їм Пекін закидає завдання шкоди національній безпеці Китаю. Незадовго до затримання канадців в Китаї в Ванкувері була взята під варту фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яку США звинувачують в порушенні режиму санкцій відносно Ірану. Згодом її відпустили під заставу у 7,5 мільйона доларів.

У суботу, 29 грудня, суд у Китаї розглядатиме апеляцію ще одного громадянина Канади, Роберта Ллойда Шелленберга, який перебуває під вартою за обвинуваченням у незаконному ввезенні наркотиків до КНР.