Китай відмовився надати ВООЗ повні дані про перші випадки коронавірусу - ЗМІ

Китайська сторона не надала групі експертів під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередні дані щодо ранніх випадків інфікування коронавірусом. Про це в суботу, 13 лютого, повідомили члени групи діловому виданню The Wall Street Journal, а також інформагенції Reuters. За словами фахівців, такі дії китайської сторони можуть потенційно ускладнити зусилля, спрямовані на розуміння причин спалаху пандемії COVID-19.

Як розповів Reuters австралійський експерт з інфекційних захворювань Домінік Дуаєр, який є членом групи, він разом з колегами надіслали запит до китайської сторони щодо попередніх даних про 174 випадки захворювання COVID-19, виявлені в грудні 2019 року на ранній стадії спалаху пандемії в китайському місті Ухань, також про низку інших випадків, однак китайська сторона надала лише короткий висновок про ці випадки.

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За його словами, йдеться зокрема про анонімні дані, де зазначено запитання, котрі ставилися пацієнтам, та їхні відповіді разом з аналізом цих відповідей. "Це стандартна практика для розслідування спалахів (пандемії. - Ред.)", - сказав він агентству Reuters під час відеоконференції. "Ось чому ми наполегливо просимо про це", - пояснив він. "Чому цього не відбувається, я не можу прокоментувати. (…), чому дані не є доступними, я не знаю. Можна тільки здогадуватися", - сказав він. Попри те, що китайська влада надала багато матеріалів, експерт сказав, що питання доступу до неопрацьованих даних перших пацієнтів буде згадано в остаточному звіті групи, що невдовзі має вийти.

На запит журналістів Reuters про коментар щодо цього в самій ВООЗ, а також в МЗС КНР поки що не відповіли.

Китай відмовляв експертам у в'їзді

Переговори між ВООЗ і Пекіном про проведення в КНР досліджень на тему походження коронавірусу розпочалися кілька місяців тому, проте просувалися дуже повільно. 5 січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що Китай в останню хвилину відмовив співробітникам організації у в'їзді. Двоє з них до того моменту вже вирушили в дорогу і змушені були перервати відрядження. Один з них повернувся додому, інший тимчасово зупинився в третій країні.

Китай пояснив затримку відсутністю у експертів ВООЗ деяких документів, а також труднощами, пов'язаними з підготовкою до прийому делегації.

Однак згодом їх таки впустили до Китаю. Після проходження карантину фахівці протягом двох тижнів брали інтерв'ю у представників науково-дослідних інститутів, лікарень і співробітників ринку морепродуктів в Ухані, де, за даними китайської сторони, вірус почав поширюватися серед людей.

Питання про походження коронавірусу

Саме в Ухані в грудні 2019 року вперше був виявлений вірус SARS-CoV-2, після зараження яким у пацієнта може розвинутися небезпечна легенева хвороба COVID-19. До середини лютого 2021 року ця інфекція була виявлена у більш ніж у 108 мільйонів осіб по всьому світу. За період пандемії понад 2,3 мільйона людей померли від наслідків захворювання COVID-19.

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Китайська влада останнім часом, зокрема, поширювала інформацію про те, що вірус SARS-CoV-2 існував в інших країнах ще до того, як був виявлений в КНР в грудні 2019 року. В якості одного з доказів цієї теорії китайські експерти посилалися на наявність слідів вірусу на заморожених продуктах.