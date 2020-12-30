Китай відмовився надати ВООЗ повні дані про перші випадки коронавірусу - ЗМІ

Китай не надав фахівцям ВООЗ, які працювали у країні, можливості провести власний аналіз первинних даних для з'ясування часу виникнення коронавірусу, повідомляють ЗМІ.
Китайська сторона не надала групі експертів під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередні дані щодо ранніх випадків інфікування коронавірусом. Про це в суботу, 13 лютого, повідомили члени групи діловому виданню The Wall Street Journal, а також інформагенції Reuters. За словами фахівців, такі дії китайської сторони можуть потенційно ускладнити зусилля, спрямовані на розуміння причин спалаху пандемії COVID-19.
Як розповів Reuters австралійський експерт з інфекційних захворювань Домінік Дуаєр, який є членом групи, він разом з колегами надіслали запит до китайської сторони щодо попередніх даних про 174 випадки захворювання COVID-19, виявлені в грудні 2019 року на ранній стадії спалаху пандемії в китайському місті Ухань, також про низку інших випадків, однак китайська сторона надала лише короткий висновок про ці випадки.
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За його словами, йдеться зокрема про анонімні дані, де зазначено запитання, котрі ставилися пацієнтам, та їхні відповіді разом з аналізом цих відповідей. "Це стандартна практика для розслідування спалахів (пандемії. - Ред.)", - сказав він агентству Reuters під час відеоконференції. "Ось чому ми наполегливо просимо про це", - пояснив він. "Чому цього не відбувається, я не можу прокоментувати. (…), чому дані не є доступними, я не знаю. Можна тільки здогадуватися", - сказав він. Попри те, що китайська влада надала багато матеріалів, експерт сказав, що питання доступу до неопрацьованих даних перших пацієнтів буде згадано в остаточному звіті групи, що невдовзі має вийти.
На запит журналістів Reuters про коментар щодо цього в самій ВООЗ, а також в МЗС КНР поки що не відповіли.
Переговори між ВООЗ і Пекіном про проведення в КНР досліджень на тему походження коронавірусу розпочалися кілька місяців тому, проте просувалися дуже повільно. 5 січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що Китай в останню хвилину відмовив співробітникам організації у в'їзді. Двоє з них до того моменту вже вирушили в дорогу і змушені були перервати відрядження. Один з них повернувся додому, інший тимчасово зупинився в третій країні.
Китай пояснив затримку відсутністю у експертів ВООЗ деяких документів, а також труднощами, пов'язаними з підготовкою до прийому делегації.
Однак згодом їх таки впустили до Китаю. Після проходження карантину фахівці протягом двох тижнів брали інтерв'ю у представників науково-дослідних інститутів, лікарень і співробітників ринку морепродуктів в Ухані, де, за даними китайської сторони, вірус почав поширюватися серед людей.
Саме в Ухані в грудні 2019 року вперше був виявлений вірус SARS-CoV-2, після зараження яким у пацієнта може розвинутися небезпечна легенева хвороба COVID-19. До середини лютого 2021 року ця інфекція була виявлена у більш ніж у 108 мільйонів осіб по всьому світу. За період пандемії понад 2,3 мільйона людей померли від наслідків захворювання COVID-19.
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Китайська влада останнім часом, зокрема, поширювала інформацію про те, що вірус SARS-CoV-2 існував в інших країнах ще до того, як був виявлений в КНР в грудні 2019 року. В якості одного з доказів цієї теорії китайські експерти посилалися на наявність слідів вірусу на заморожених продуктах.