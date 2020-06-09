Китай відмовився від переговорів про роззброєння з Росією і США

Китай не планує брати участь в переговорах щодо ядерного роззброєння за участю Росії і США. Про це заявила представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, передають китайські ЗМІ в середу, 10 червня.

За її словами, Китай неодноразово давав зрозуміти, що "не має наміру брати участь в так званих тристоронніх переговорах щодо контролю за озброєннями за участю Росії і США".

Як зазначає Хуа Чуньїн, Пекін підозрює, що, завдяки намаганням втягнути Китай в переговори, Білий дім "бажає перекласти відповідальність на інших" і відвернути увагу від того факту, що США останніми роками вийшли з цілої низки міжнародних угод з контролю за озброєннями.

Останнього разу про Китай в рамках переговорів про роззброєння згадав спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі. Він вже прокоментував відмову Пекіна від переговорів.

"Китай повідомив, що не має наміру брати участь у тристоронніх переговорах. Це слід переглянути. Досягнення статусу великої держави вимагає поведінки з відповідальністю великої держави", - написав він у Twitter та закликав Китай відмовитися від секретних ядерних проєктів.

Позиція Росії

Останнім часом Росія активно домагалася відновлення переговорів щодо роззброєння. У той же час Москва застерігала від великих очікувань з приводу порятунку договору СНО-3 про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь, особливо на тлі недавнього виходу США з договору про "відкрите небо".

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У травні президент РФ Володимир Путін скликав Раду безпеки, щоб обговорити майбутнє обох цих договорів. Він розкритикував США за, як він заявив, відсутність бажання до ведення серйозних переговорів про продовження договору СНО-3, термін дії якого вичерпується 5 лютого 2021 року.

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