Китай відкинув "безглузді" звинувачення у втручанні у внутрішні справи США

Китай категорично відкинув обвинувачення у втручанні у внутрішні справи США, про що напередодні заявив віце-президент США Майк Пенс. "Це є нічим іншим, як розмовами, що базуються на плітках, переплутуванням правди та неправди і створенням чогось на порожньому місці. Китайська сторона твердо протистоїть цьому", - заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньюнг у п'ятницю, 5 жовтня, передає агенція dpa.

Вона також відзначила, що Пекін дотримується політики невтручання у своїй зовнішній політиці. "Китай завжди дотримується принципу невтручання у внутрішні справи, і ми не зацікавлені в тому, щоб втручатись у внутрішні справи в США та у вибори", - додала представниця китайського МЗС. Вона відзначила, що США, навпаки, десятиліттями відкрито та приховано втручались у справи інших країн. "Дуже безглуздо, коли американська сторона накладає клеймо на номальний обмін та співпрацю з Китаєм, обвинувачуючи Китай у втручанні в її внутрішні справи та вибори", - наголосила речниця китайського МЗС.

Як заявив 4 жовтня Майк Пенс, Китай намагається "підірвати підтримку президента, наш порядок денний і найбільш шановані ідеали нашої держави". Зокрема, віце-президент США звинуватив Пекін у спробах вплинути на думку громадськості в США, запроваджуючи свої мита на певні групи товарів задля тиску на конкретні штати перед проміжними виборами до Конгресу у листопаді поточного року. Пекін також намагатиметься впливати у 2020 році під час майбутніх виборів президента, впевнений віце-президент США.

Сам президент США Дональд Трамп неодноразово закидав китайському уряду спроби втрутитися у проміжні вибори 2018 року, востаннє він це зробив, виступаючи перед Генасамблеєю ООН. Тоді Трамп висловив упевненість, що Китай веде діяльність проти нього, бо він "перший президент, який кинув виклик Китаю в торгівлі". Пекін, своєю чергою, відкинув ці звинувачення.