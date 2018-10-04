 Китай відкинув ″безглузді″ звинувачення у втручанні у внутрішні справи США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

Китай відкинув "безглузді" звинувачення у втручанні у внутрішні справи США

Пекін назвав плітками звинувачення віце-президента США Майка Пенса у втручанні в американські справи та вказав, що Вашингтон сам постійно втручається у внутрішню політику інших країн.

Китай заперечив звинувачення у втручанні у внутрішні справи США

Китай заперечив звинувачення у втручанні у внутрішні справи США

Китай категорично відкинув обвинувачення у втручанні у внутрішні справи США, про що напередодні заявив віце-президент США Майк Пенс. "Це є нічим іншим, як розмовами, що базуються на плітках, переплутуванням правди та неправди і створенням чогось на порожньому місці. Китайська сторона твердо протистоїть цьому", - заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньюнг у п'ятницю, 5 жовтня, передає агенція dpa.

Вона також відзначила, що Пекін дотримується політики невтручання у своїй зовнішній політиці. "Китай завжди дотримується принципу невтручання у внутрішні справи, і ми не зацікавлені в тому, щоб втручатись у внутрішні справи в США та у вибори", - додала представниця китайського МЗС. Вона відзначила, що США, навпаки, десятиліттями відкрито та приховано втручались у справи інших країн. "Дуже безглуздо, коли американська сторона накладає клеймо на номальний обмін та співпрацю з Китаєм, обвинувачуючи Китай у втручанні в її внутрішні справи та вибори", - наголосила речниця китайського МЗС.

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Сам президент США Дональд Трамп неодноразово закидав китайському уряду спроби втрутитися у проміжні вибори 2018 року, востаннє він це зробив, виступаючи перед Генасамблеєю ООН. Тоді Трамп висловив упевненість, що Китай веде діяльність проти нього, бо він "перший президент, який кинув виклик Китаю в торгівлі". Пекін, своєю чергою, відкинув ці звинувачення.

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