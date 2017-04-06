 Китай відкидає звинувачення США у маніпуляціях валютним курсом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

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Новини

Китай відкидає звинувачення США у маніпуляціях валютним курсом

Падіння курсу юаня викликане ринковими причинами та торговельними конфліктами, наголосили у Народному банку Китаю у відповідь на звинувачення міністра фінансів США у штучному знеціненні валюти.

КНР відкидає звинувачення у штучному заниженні курсу своєї валюти

КНР відкидає звинувачення у штучному заниженні курсу своєї валюти

Китай відкинув звинувачення США щодо маніпуляцій своєю валютою. "Не існує такого питання як маніпуляція валютним курсом, оскільки за своєю природою обмінний курс юаня визначається ринковими попитом та пропозицією", - заявив Народний банк Китаю у вівторок, 6 серпня. 

У заяві на сайті банку також зазначається, що нещодавнє падіння курсу юаня обумовлене ринковими причинами та торговельними суперечками. В центробанку Китаю наголосили, що країна ніколи не використовувала і не використовуватиме курс власної валюти як інструмент в торговельних конфліктах.

Напередодні Вашингтон назвав Пекін "валютним маніпулятором". Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив, що Вашингтон звернеться до Міжнародного валютного фонду для усунення "нечесної конкурентної переваги", отриманої КНР внаслідок зниження курсу юаня до долара.

DW.COM

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5 серпня курс китайського юаня опустився до найнижчого за приблизно десять років рівня, подолавши психологічну позначку у сім юанів за один долар США. Американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай у штучному знеціненні своєї валюти для того, щоб "вкрасти у США їхні компанії та фабрики", повідомляє агенція новин AFP.

Торговельна суперечка між США та Китаєм триває не перший місяць. У травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на китайські товари річним обсягом імпорту у 200 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. У відповідь Пекін вдався до аналогічних дій та підвищив мита на продукцію зі США на загальну суму річного імпорту 60 мільярдів доларів. 1 серпня Трамп анонсував запровадження 10-відсоткового мита на китайські товари загальним обсягом річного імпорту в 300 мільярдів з 1 вересня.

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