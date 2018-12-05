Китай висловив протест США через затримання директорки Huawei

Міністерство закордонних справ Китаю у неділю, 9 грудня, викликало посла США в Пекіні після того, як у Ванкувері за запитом США була затримана фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу. Заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен висловив протест послу Террі Бранстеду через "серйозне" порушення прав і інтересів китайської громадянки, передає агенція AFP. Він закликав США негайно скасувати ордер на арешт Мен Ваньчжоу. В іншому випадку Китай залишає за собою право відповісти на дії США.

Перед цим китайське МЗС вже викликало канадського посла, закликавши владу країни негайно звільнити затриману. В іншому випадку це спричинить серйозні наслідки, і Канада понесе повну відповідальність, заявили в МЗС КНР.

Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника Huawei, а також віце-президенткою компанії, затримали 1 грудня у канадському Ванкувері за запитом США. Підставою для цього стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Повідомляється, що у 2013 році компанія Skycom, пов'язана з Huawei, продавала американське комп'ютерне обладнання найбільшому оператору мобільного зв'язку в Ірані, попри ембарго.

7 грудня Ваньчжоу висунули звинувачення у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Якщо її визнають винною, жінці загрожуватиме до 30 років ув'язнення. Її також можуть екстрадувати до США. Прокуратура Канади заявляє, що Ваньчжоу особисто заперечувала будь-які зв'язки її компанії зі Skycom у розмовах з представниками американських банків.

Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій. У другому кварталі цього року вона вперше обійшла американську компанію Apple за кількістю проданих смартфонів.