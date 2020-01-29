Китай виділив на боротьбу з коронавірусом понад 10 мільярдів доларів

На боротьбу з коронавірусом в Китаї станом на суботу, 8 лютого, було виділено загалом 71,85 мільярда юанів (10,26 мільярда доларів), повідомило у неділю, 9 лютого, міністерство фінансів країни.

Гроші будуть спрямовані, зокрема, на діагностику та лікування хворих. Китайська влада прагне, щоб в кожному регіоні має бути достатньо коштів для боротьби з вірусом.

Евакуація через вірус з Уханю

Тим часом продовжується евакуація іноземців з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром епідемії. У неділю в аеропорту Берлін-Тегель приземлився німецький військовий літак, на борту якого було 20 німців та 17 громадян інших європейських країн, яких доставили з Китаю, повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

Пасажири літака з Уханю в Берліні

Наразі німців з цього літака перевозять до лікарні в Берліні, в якій вони перебуватимуть на карантині протягом наступних 14 днів. Інші 17 громадян відправляться спеціальними рейсами до Люксембурга, Нідерландів, Австрії та Румунії, повідомило німецьке МЗС.

Ще 20 німців були евакуйовані з Уханю британським чартерним рейсом, який напередодні приземлився у Великобританії. "Ми хотіли б подякувати нашим британським друзям, з якими ми інтенсивно та впевнено працювали останні кілька днів, щоб зробити від'їзд можливим", - зазначив Маас.

Минулого тижня німецький військовий літак також евакуював з Уханю та провінції Хубей 126 німців. Коронавірус був діагностований у двох пасажирів. Зараз у Німеччині зафіксовані 14 випадків зараження на 2019-nCoV.

На території Китаю станом на 9 лютого підтверджено 37198 випадків інфікування коронавірусом та 811 померлих від хвороби. Таким чином кількість жертв епідемії коронавірусу 2019-nCoV вже є більшою, ніж під час спалаху іншого коронавірусу - тяжкого гострого респіраторного синдрому SARS - у 2002-2003 роках.