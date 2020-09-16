Китайські астронавти розпочали найтривалішу космічну місію КНР

Китайський космічний апарат з трьома астронавтами в суботу, 16 жовтня, успішно зістикувався з новою орбітальною станцією в рамках найтривалішої на сьогодні пілотованої місії Пекіна. Корабель "Шеньчжоу-13", що стартував напередодні на орбіту, зістикувався з базовим модулем "Тяньхе" станції "Тяньгун", яка перебуває на етапі будівництва, повідомило Управління програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA). Запуск апарату було здійснено за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" ("Великий похід-2Ф") зі стартового майданчика на космодромі Цзюцюань в провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

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Екіпаж складається з трьох осіб - командира корабля Чжай Чжигана, космонавтки Ван Япін і ще одного члена команди Е Гуанфу, для якого це перший політ у космос. Як очікується, китайські астронавти, або, як їх ще називають, тайконавти, пропрацюють на орбіті шість місяців. Це буде найтриваліший в історії КНР космічний політ.

Ван Япін - перша китайська астронавтка з 2013 року. Під час нинішньої місії вона стане також першою китаянкою, яка здійснить вихід у відкритий космос. Нинішній екіпаж під час своєї місії має випробувати системи основного модуля "Тяньхе", працюватиме за межами космічного корабля та проводитиме наукові експерименти.

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Очікується, що термін експлуатації "Тяньгун", що перекладається як "небесний палац", становитиме 10-15 років. Станція зможе приймати трьох космонавтів на термін до шести місяців. У завершеному вигляді вона буде важити близько 90 тонн, що майже в п'ять разів менше, ніж 420-тонна Міжнародна космічна станція.

Що сталося з колишніми орбітальними станціями Китаю

Перша китайська пілотована орбітальна станція "Тяньгун-1" була запущена у вересні 2011 року, а станція "Тяньгун-2" - у вересні 2016- го. За кілька місяців до цього зв'язок з "Тяньгун-1" був втрачений, у квітні 2018 року станція увійшла в атмосферу Землі, її компоненти здебільшого згоріли над Тихим океаном. Друга китайська пілотована станція завершила роботу в липні 2019 року і була виведена з орбіти.



