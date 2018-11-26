 Китайському досліднику, який каже, що змінив гени дітей, заборонили експерименти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

Китайському досліднику, який каже, що змінив гени дітей, заборонили експерименти

Уряд КНР заборонив Хе Цзянькую та членам його команди проводити генні дослідження. Раніше китайський дослідник шокував наукову спільноту, заявивши у відео на YouTube, що змінив гени двох новонароджених дітей.

Дослідник Хе Цзянькуй стверджує, що хотів прищепити ембріонам здатність опиратися ВІЛ

Дослідник Хе Цзянькуй

Китайський уряд заборонив досліднику Хе Цзянькую та членам його команди проводити дослідження. Генні маніпуляції, які здійснив учений із ембріонами двох новонароджених дівчаток, є "винятково огидними" й порушують китайські закони і наукову етику, заявив заступник міністра науки КНР Сюй Нанпін у четвер, 29 листопада. Про це повідомляє китайська державна інформагенція "Сіньхуа".

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Комітет Великобританії з запліднення та ембріології людини дозволив дослідникам маніпуляції з ДНК ембріонів людини з науковою метою. Утім, рішення ще має схвалити комісія з етики. (01.02.2016)

Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам і проводить тренінги. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (29.11.2018)

Раніше від Хе Цзянькуя дистанціювалися Національна комісія з питань охорони здоров'я КНР і Китайське товариство науки й технологій (CAST), передає dpa.

Що зробив китайський учений

25 листопада дослідник із Університету науки і технологій Шеньчженя опублікував відео на YouTube. Він стверджує, що змінив гени двох дівчаток-близнючок, які народилися кілька тижнів тому. За словами дослідника, його метою було прищепити організму здатність протистояти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Хе Цзянькую, як повідомлялося, допомагав американський професор фізики й біоінженерії Майкл Дім. Він розповів, що взяв участь в експерименті, бо у Сполучених Штатах зміна генів заборонена. Такі дослідження не дозволяють через те, що зміни ДНК можуть передатися майбутнім поколінням і невідомо як можуть вплинути на інші гени.

Утім, немає незалежного підтвердження, що дослідження дійсно провели. Результати не перевіряли інші експерти. Публікацій у наукових журналах немає.

Університет Шеньчженя дистанціювався від Хе Цзянькуя. Понад 120 китайських учених підписали лист, у якому назвали його діяльність "божевільним" експериментом над людьми.

Раніше, за словами самого китайського дослідника, він роками модифікував гени мишей, мавп і людських ембріонів для протидії ВІЛ, а також намагався запатентувати свої методи досліджень.

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