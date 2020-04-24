Китайська влада запевняє, що в Ухані більше немає жодного пацієнта з коронавірусом

У місті Ухань, звідки почалася епідемія коронавірусної інфекції, за даними китайської влади, у лікарнях не залишилося пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом. Про це у неділю, 26 квітня, заявив представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен.

"За останніми даними, станом на 26 квітня число нових пацієнтів з коронавірусом в Ухані дорівнювало нулю завдяки зусиллям міста та медичного персоналу зі всієї країни", - сказав чиновник, цитує агентство новин Reuters.

Загалом у місті було зафіксовано 46452 випадки зараження, що становить 56 відсотків від усієї кількості в Китаї. За офіційними даними, в Ухані померли 3869 людей, в яких виявили коронавірус, - 84 відсотки усіх летальних випадків при інфікуванні коронавірусом у країні.

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Наприкінці січня в Ухані та провінції Хубей запровадили жорсткі заходи з ізоляції, які скасували лише на початку квітня: було перекрито можливості виїзду з міста, жителям дозволяли виходити з помешкань лише у разі крайньої необхідності. У місті звели кілька тимчасових госпіталів для лікування хворих на COVID-19.

Утім, щодо даних китайської влади про кількість жертв коронавірусної інфекції висловлювалися певні сумніви, особливо, коли у кількох країнах світу число жертв перевищило показник Китаю. Частково ці сумніви отримали підтвердження минулого тижня, коли кількість жертв в Ухані несподівано зросла на 1290 осіб - з 2579 до 3869 померлих.

Державні китайські ЗМІ пояснили це браком персоналу і ресурсів, через що деякі медичні заклади 11-мільйонного міста на початку епідемії нібито не мали вчасної комунікації з системами охорони здоров'я й контролю за епідемією.

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