Кирило Шевченко – український економіст та банкір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кирило Шевченко".

Кирило Шевченко очолив Національний банк України в липні 2020 року. На цій посаді він змінив Якова Смолія, який за власним бажанням пішов у відставку. Раніше Кирило Шевченко серед іншого очолював правління "Укргазбанку", працював на різних посадах у банках "Аваль", "Фінанси та кредит". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.