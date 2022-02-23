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Кирило Шевченко

Кирило Шевченко – український економіст та банкір. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кирило Шевченко".

Кирило Шевченко очолив Національний банк України в липні 2020 року. На цій посаді він змінив Якова Смолія, який за власним бажанням пішов у відставку. Раніше Кирило Шевченко серед іншого очолював правління "Укргазбанку", працював на різних посадах у банках "Аваль", "Фінанси та кредит". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні розпочинає роботу місія МВФ

В Україні розпочинає роботу місія МВФ 23.02.2022

Для перегляду виконання програми "Стенд-бай" місія МВФ починає роботу в Україні. Усі робочі зустрічі в межах роботи місії передбачаються в онлайн-форматі.
Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано

Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано 13.02.2021

У НБУ пообіцяли врахувати рекомендації місії МВФ у законопроєкті про вдосконалення корпоративного управління в банках. Про це заявив голова Нацбанку.
МВФ: Для нового траншу Україні потрібен прогрес у реформах

МВФ: Для нового траншу Україні потрібен "прогрес у реформах" 13.02.2021

У МВФ назвали переговори місії фонду з українською владою продуктивними, але вимагають продемонструвати прогрес у реформах, аби досягти угоди щодо нового траншу.
У 2021 році Україна хоче позичити у МВФ 2,2 мільярда доларів

У 2021 році Україна хоче позичити у МВФ 2,2 мільярда доларів 02.02.2021

Україна у 2021 році очікує отримати від Міжнародного валютного фонду три транші загальною сумою у 2,2 мільярда доларів, повідомив голова НБУ.
Останні з команди Гонтаревої. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ

Останні з команди Гонтаревої. Чи виженуть Рожкову і Сологуба з НБУ 08.10.2020

У НБУ залишилося лише два менеджери з команди Валерії Гонтаревої. Їх намагаються витиснути з посад, але МВФ та іншим донорам це може не сподобатися, кажуть експерти.
НБУ погіршив прогноз падіння ВВП в Україні до 6 відсотків

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП в Україні до 6 відсотків 23.07.2020

Нацбанк України погіршив прогноз падіння ВВП з 5 до 6 відсотків у 2020 році, найглибше падіння було у другому кварталі. Утім, у подальшому ВВП повернеться до зростання на рівні близько 4 відсотків, прогнозують в НБУ.

Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні 21.07.2020

На українському фінансовому ринку достатньо ліквідності, тому жодних підстав для емісії гривні немає, запевнив міністр фінансів Сергій Марченко.

Новий глава НБУ пообіцяв зберегти незалежність центробанку

Новий глава НБУ пообіцяв зберегти незалежність центробанку 20.07.2020

НБУ залишиться незалежним інститутом, обіцяє його новий глава Кирило Шевченко.

МВФ сподівається на незалежність Нацбанку України з новим главою

МВФ сподівається на незалежність Нацбанку України з новим главою 17.07.2020

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що новий глава НБУ збереже незалежність банку.

Політики й експерти розійшлися в оцінках нового глави НБУ

Політики й експерти розійшлися в оцінках нового глави НБУ 16.07.2020

Новий глава НБУ Кирило Шевченко обіцяє зберігати фінансову стабільність, домагатися дешевших кредитів для промисловості й співпрацювати з міжнародними фінустановами. Експерти сприйняли його кандидатуру неоднозначно.
Кирило Шевченко затверджений головою Нацбанку України

Кирило Шевченко затверджений головою Нацбанку України 16.07.2020

За підтримку відповідного проєкту постанови проголосували 332 народних депутати Верховної Ради. Раніше кандидатуру Кирила Шевченка вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Зеленський запропонував на посаду глави НБУ керівника Укргазбанку

Зеленський запропонував на посаду глави НБУ керівника "Укргазбанку" 16.07.2020

Кирило Шевченко, запропонований Володимиром Зеленським на вакантну посаду глави Нацбанку, очолює правління "Укргазбанку" з травня 2015 року.