Кирило Шевченко затверджений головою Нацбанку України

Верховна Рада у четвер, 16 липня, на пленарному засіданні підтримала призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

За підтримку відповідного проєкту постанови, внесеного до парламенту президентом України Володимиром Зеленським 15 липня, проголосували 332 народних депутати при мінімально необхідних 226.

Новий голова Нацбанку – хто він?

Кирило Шевченко народився в 1972 році. Закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю економіст. До вересня 1995 був провідним економістом сектора кредитних ресурсів кредитного відділу акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

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З жовтня 1995 по грудень 2006 року працював на різних посадах в банку "Фінанси та Кредит". Дійшов до першого заступника голови правління.

З грудня 2006 по травень 2009 року був головою правління Державної іпотечної установи. З травня по вересень 2009 року був радником прем'єр-міністра.

З вересня 2009 по квітень 2010 року був першим заступником голови правління "Укргазбанку". З квітня по грудень 2011 року обіймав посаду голови правління АТ "Українська Стратегічна Група". З травня 2012 по серпень 2014 року був радником секретаріату голови ПАТ "Державний ощадний банк України". З 28 травня 2015 року Кирила Шевченка за результатами відкритого конкурсу обрано головою правління "Укргазбанку".

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Нагадаємо, 1 липня попередній голова НБУЯків Смолійоголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Він пояснив це тим, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. 3 липня парламент звільнив Смолія. Обов'язки голови НБУ до призначення нового керівника виконує перша заступниця голови Катерина Рожкова.

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У МВФ наголосили на здобутках Національного банку України під керівництвом Якова Смолія та заявили про очікування, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ.