 Керівництво ″Укроборонпрому″ перевірятимуть на поліграфі - уряд України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

Керівництво "Укроборонпрому" перевірятимуть на поліграфі - уряд України

Після скандалу з ймовірними розкраданнями в оборонному секторі Кабінет міністрів України вирішив перевірити корупційні ризики керівників державних підприємств, зокрема на поліграфі.

Кабмін вирішив перевіряти керівників оборонних держпідприємств на поліграфі

Кабмін вирішив перевіряти керівників оборонних держпідприємств на поліграфі

Український уряд ухвалив рішення, згідно з яким керівництво державного концерну "Укроборонпром" та інших оборонних підприємств з часткою держави понад 50 відсотків, перевірятимуть на поліграфі. Про це Кабінет міністрів повідомив у понеділок, 8 квітня. Це рішення прийнято для реформування оборонно-промислового комплексу і підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення.

DW.COM

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо оборонно-промислового комплексу. Рішенням передбачений, зокрема, міжнародний аудит "Укроборонпрому". (16.03.2019)

Через провал розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив від нього старшого прокурора. (13.03.2019)

План заходів передбачає також залучення фахівців країн-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому", проведення огляду структури оборонно-проміслового комплексу країни, проведення аудиту "Укроборонпрому" за участю міжнародних експертів тощо.

Як зазначається в рішенні уряду, його прийнято на виконання указу президента України, який вводить в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування у кількох частинах про розкрадання на українських оборонних підприємствах. Після цього президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".

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Чи справді такої "страшенної" корупції в Україні ще ніколи не було? - Фактчек DW (22.02.2019)

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