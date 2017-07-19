Керівництво "Укроборонпрому" перевірятимуть на поліграфі - уряд України

Український уряд ухвалив рішення, згідно з яким керівництво державного концерну "Укроборонпром" та інших оборонних підприємств з часткою держави понад 50 відсотків, перевірятимуть на поліграфі. Про це Кабінет міністрів повідомив у понеділок, 8 квітня. Це рішення прийнято для реформування оборонно-промислового комплексу і підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення.

План заходів передбачає також залучення фахівців країн-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому", проведення огляду структури оборонно-проміслового комплексу країни, проведення аудиту "Укроборонпрому" за участю міжнародних експертів тощо.

Як зазначається в рішенні уряду, його прийнято на виконання указу президента України, який вводить в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування у кількох частинах про розкрадання на українських оборонних підприємствах. Після цього президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".