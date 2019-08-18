Керівництво Гонконгу на тлі протестів оголосило про готовність до діалогу

На тлі тривалих масових акцій протесту керівництво адміністрації Гонконгу висловило готовність до діалогу з громадянами. Про це в вівторок, 20 серпня, заявила голова адміністрації Керрі Лам. Вона зокрема оголосила про "платформу для діалогу", передає агенція новин dpa.

За словами Лам, вона та її команда "рішуче готові вислухати, що люди мають сказати". Утім, політикиня жодним чином не згадала, що йдеться саме про діалог з демонстрантами. Натомість йдеться про діалог "з людьми з різних сфер життя", зазначила Лам.

Вона також пообіцяла провести розслідування скарг протестувальників про недоречне застосування сили поліцією у сутичках з демонстрантами, що сталися під час минулих акцій протесту. Однак наголосила, що займатиметься цим розслідуванням спеціальний наглядовий орган поліції, а не незалежна комісія, як того вимагали протестувальники.

Як повідомлялося, минулими вихідними в Гонконзі відбулася мирна акція протесту, що за даними організаторів, зібрала більше мільйона осіб. Натомість поліція наводить значно менші цифри щодо кількості учасників акції.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, котра триває з червня, вже спричинила значні втрати для економіки автономії, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Натомість уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі". Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.