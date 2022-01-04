Керівник Uniper очікує схвалення "Північного потоку-2" у середині року

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Газопровід "Північний потік-2" є дуже важливим, вважає головний виконавчий директор Uniper Клаус-Дітер Маубах. За його словами, зрив проєкту становить ризик для постачання газу до Європи.
Головний виконавчий директор німецької енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маубах (Klaus-Dieter Maubach) очікує, що газопровід "Північний потік-2" ("ПП-2") отримає схвалення в середині 2022 року, попри суперечки у новому уряді ФРН. "Я не бачу тут жодного політичного впливу, Федеральне агентство з мереж проводить заплановану перевірку. Це (сертифікація газопроводу. - Ред.) може відбутися в середині 2022 року. "Північний потік-2" має велике значення", - повідомив він в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому у вівторок, 4 січня.
Водночас Маубах наголосив на наявності "політичних ризиків" для проєкту. "У разі загострення конфлікту між Росією та Україною газопровід може стати об'єктом санкцій США. Тут потрібна дипломатія на найвищому рівні".
Uniper - одна з п'яти європейських енергетичних компаній, що фінансували будівництво "Північного потоку-2", спільно з німецькою Wintershall Dea, англо-голландською Shell, австрійською OMV та французькою Engie. Вони надали половину фінансування проєкту, загальна вартість якого оцінюється у 11 мільярдів доларів.
"Будь-яка додаткова можливість для імпорту допомагає полегшити ситуацію на газовому ринку", - сказав Маубах. За його словами, зрив цього проєкту становить "економічний ризик для нас і ризик для постачання газу до Європи", про що мають знати політичні лідери. Глава Uniper нагадав, що понад 90 відсотків потреб Німеччини у газі покривається за рахунок імпортних поставок, половина з яких надходить із Росії.
У середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточного рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" ухвалене не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді, відзначивши, що її відновлення можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.
За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.
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