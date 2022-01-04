Керівник Uniper очікує схвалення "Північного потоку-2" у середині року

Головний виконавчий директор німецької енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маубах (Klaus-Dieter Maubach) очікує, що газопровід "Північний потік-2" ("ПП-2") отримає схвалення в середині 2022 року, попри суперечки у новому уряді ФРН. "Я не бачу тут жодного політичного впливу, Федеральне агентство з мереж проводить заплановану перевірку. Це (сертифікація газопроводу. - Ред.) може відбутися в середині 2022 року. "Північний потік-2" має велике значення", - повідомив він в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому у вівторок, 4 січня.

Водночас Маубах наголосив на наявності "політичних ризиків" для проєкту. "У разі загострення конфлікту між Росією та Україною газопровід може стати об'єктом санкцій США. Тут потрібна дипломатія на найвищому рівні".

Зрив проєкту загрожує постачанням газу до Європи

Uniper - одна з п'яти європейських енергетичних компаній, що фінансували будівництво "Північного потоку-2", спільно з німецькою Wintershall Dea, англо-голландською Shell, австрійською OMV та французькою Engie. Вони надали половину фінансування проєкту, загальна вартість якого оцінюється у 11 мільярдів доларів.

"Будь-яка додаткова можливість для імпорту допомагає полегшити ситуацію на газовому ринку", - сказав Маубах. За його словами, зрив цього проєкту становить "економічний ризик для нас і ризик для постачання газу до Європи", про що мають знати політичні лідери. Глава Uniper нагадав, що понад 90 відсотків потреб Німеччини у газі покривається за рахунок імпортних поставок, половина з яких надходить із Росії.

Сертифікація "Північного потоку - 2"

У середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоманн (Jochen Homann) заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточного рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" ухвалене не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді, відзначивши, що її відновлення можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.

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