Керівник Bellingcat: У РФ майже не лишилося ресурсів для війни з Україною

Болгарський журналіст-розслідувач, керівник інтернет-порталу Bellingcat Христо Грозєв вважає, що в російської армії майже не лишилося ресурсів для війни з Україною. Він розповів про це у п'ятницю, 4 березня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Судячи з поведінки російської армії та уповільнення наступу, а також за інформацією джерел, можна сказати, що в них якщо й не скінчилися резерви, то закінчаться до неділі...", - пояснив журналіст.

На думку Грозєва, російська армія обстрілює житлові будинки через те, що Україна не капітулювала в перші дні війни. "Початкова стратегія - це, вочевидь, був бліцкриг: взяття Києва та великих міст максимум за перші два-три дні... Нині ми бачимо: через те, що не виходить бліцкриг із мінімальними затратами, вони вирішили, на жаль, що репутаційна ціна для них не важлива", - зауважив Грозєв.

Bellingcat фіксує та архівує докази воєнних злочинів і порушень прав людини під час російської агресії. 16 березня розслідувачі нададуть первинні матеріали Конгресу США, розповів Грозєв.

Керівник Bellingcat прогнозує наступного тижня нові персональні санкції, "яких ми ніколи не бачили", щодо керівництва РФ і конкретно Путіна. За даними Грозєва, існує 30-відсоткова ймовірність, що НАТО закриє небо над Україною. "Є політична воля в частини сенаторів у Республіканській і Демократичній партіях. Вони зараз працюють над цим", - заявив розслідувач.

Проти України діє приблизно шоста частина армії РФ

Військові сили РФ називають найбільшими в Європі. За даними сайту Global Firepower, загальне число чинних військовослужбовців збройних сил РФ становить близько 0,85 мільйона осіб станом на початок 2022 року. Число інших воєнізованих формувань, за цими даними, - близько 250 тисяч.

Росія має понад 13 тисяч танків, понад 6 тисяч самохідних артилерійських установок, близько 4 тисяч ракетних систем, понад 1450 бойових літаків і близько 550 бойових гвинтокрилів. РФ володіє найбільшим у світі арсеналом ядерних боєголовок.

За даними американської розвідки, з другої половини 2021 року Москва перекинула до анексованого Криму та до кордонів із Україною понад 100 тисяч військових. Близько 30 тисяч росіян, за оцінками НАТО, взяли участь у так званих спільних російсько-білоруських "навчаннях" у Білорусі.

Російська армія втратила понад 10 тисяч військових в Україні - Київ

Від початку масштабної війни проти України 24 лютого російська армія втратила понад 10 тисяч військових. Про це повідомила на Facebook пресслужба Генерального штабу ЗСУ в суботу, 5 березня.

За цими даними, загальні бойові втрати військ РФ з 24.02 по 05.03 орієнтовно становлять: танків 269, ББМ - 945, артилерійських систем - 105, РСЗО - 50, засобів ППО - 19, літаків - 39, вертольотів - 40, автомобільної техніки - 409, легких швидкісних катерів - 2, цистерн із ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. Дані уточнюються, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Російське міноборони заявляло 2 березня про такі втрати: 498 убитих російських військових і 1 597 поранених, починаючи з 24 лютого. У перші дні вторгнення в Україну міноборони РФ не оприлюднювало жодної інформацію про втрати в російській армії.

Дивитись відео 02:46 Як мешканці українських міст чинять опір (03.03.2022)