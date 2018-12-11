Керівник Фонду Зайделя в Україні: Зубожіння сіл - велика проблема для децентралізації

Перед чим безсила реформа децентралізації в Україні і чи впливає на неї корупційний фактор, - читайте в інтерв’ю DW з регіональним керівником Фонду Ганса Зайделя в Україні, Молдові й Румунії Даніелем Зайберлінґом.
Німеччина активно допомагає Києву в проведенні децентралізації і свого часу навіть призначила спеціального представника з питань децентралізації в Україні. Як оцінюють німецькі експерти успіхи цієї реформи і що вважають її найбільшою проблемою, - про це DW розпитала в регіонального керівника Фонду імені Ганса Зайделя в Україні, Молдові й Румунії Даніеля Зайберлінґа (Daniel Seiberling). Він був одним з організаторів форуму, присвяченому проблемам децентралізації в Україні, який цього тижня відбувся в Брюсселі.
DW: Пане Зайберлінґ, децентралізацію в Україні і Київ, і Брюссель називають найуспішнішою з українських реформ, чи так це є насправді?
Даніель Зайберлінґ: Реформа такого масштабу не може втілюватися безперешкодно, тим більше тоді, коли в Україні відбувається така кількість важливих перетворень одночасно.
Процес децентралізації почався в Україні у 2014-2015 роках, і за час, який минув відтоді, ми справді відзначаємо істотний успіх. Нам здається, що середні та малі міста України тут мають надзвичайний потенціал. Ми багато їздимо по регіонах і зустрічаємо дуже мотивованих мерів, готових співпрацювати з громадянським суспільством. Тому в цих містечках почувається така динаміка, що аж душа радіє. Звичайно, інфраструктура цих міст потребує певних фінансових вкладень, але за цей рівень децентралізації ми не переживаємо, там просто потрібен час.
А за що ж ви переживаєте? У чому проблеми української децентралізації?
Проблеми починаються, коли ти від’їжджаєш трохи далі від міст та містечок з населенням у 10-15 тисяч жителів, у сільську місцевість. Упродовж останніх 20-30 років там не робилося жодних інвестицій, там немає шкіл, дитячих садків, робочих місць. Колись там були великі колгоспи чи підприємства, які давали роботу місцевим жителям. Тепер їх немає, а люди продовжують жити у цих депресивних місцях і очікувати, що вони також можуть долучитися до реформи децентралізації. Хоча насправді жодних перспектив вони не мають. Адже дороги, які ведуть у ці села, розбиті так, що туди не ходить транспорт. Погляньте на сільські бібліотеки та будинки культури, в які десятиліттями ніхто нічого не вкладав!
Це дуже великий масштаб проблем, якого, наприклад, у нас у Німеччині не було. Зубожіння та занепад сільської місцевості в Україні - це велика проблема. Знадобиться не один десяток років, щоб її розв’язати. Це питання поколінь.
Серед областей, які показують найгірші показники в об’єднанні громад, називають Київську, Одеську та Закарпатську області. Чому, на вашу думку, у деяких регіонах України децентралізація пробуксовує?
Цьому може бути багато пояснень. Так, наприклад, з одного боку, добре, якщо в якомусь селищі гарні врожаї чи в якомусь містечку розвинений бізнес, але з іншого боку, ті, у кого справи йдуть добре, не хочуть і об’єднуватися. Але, я гадаю, і ця тенденція минеться. Наприклад, свого часу в Баварії у 1971-1980 роках також відбувалася територіальна реформа, метою якої було створення ефективніших громад і земельних округів. У ході реформи кількість громад була скорочена з 7000 до 2050. Вона проводилася у два етапи: регіональна реформа з реорганізації баварських земельних округів і незалежних міст у 1972 році і реформа місцевого рівня. Другий етап, протягом якого об’єднання громад відбувалося на добровільній основі, почався з 1972 року і завершився у 1978 році із застосуванням примусових заходів об’єднання. Бо не можна, щоб через 10-15 відсотків тих, хто не хоче об’єднуватися, призупинися весь процес децентралізації. В Україні цей процес, як кажуть в уряді, повинен завершитися до наступних місцевих виборів (мають відбутися у 2020 році, - Ред). Громади, які не об’єднаються добровільно, будуть об’єднані адміністративним рішенням. Це виглядає логічно.
Україну найбільше критикують у ЄС за недостатній рівень боротьби з корупцією.Чи гальмує корупція процес децентралізації?
Корупція - це таке явище, яке присутнє скрізь. Але, якщо чесно, я не можу зараз вказати кудись конкретно і сказати - там є корупційний процес. Тож я не сказав би, що для децентралізації корупція становить велику проблему. Я також не бачу, щоб корупціонери активно працювали проти децентралізації в Україні.
За останній рік децентралізація набула популярності на сході України. Більше половини українців очікують від реформи децентралізації відремонтованих доріг та поліпшення якості послуг. (27.02.2018)
ОЕСР хвалить Україну за децентралізацію. Однак багато українців, чиї села увійшли в об'єднані територіальні громади, розчаровані реформою та шукають можливості вийти з цього процесу. Але вихід з ОТГ не передбачений. (19.06.2018)
Що стоїть на заваді децентралізації в Україні і чому вікно можливостей для цієї реформи може скоро зачинитися на наступні чотири роки, - в інтерв’ю DW розповів спецпосланник уряду ФРН Ґеорґ Мільбрадт. (01.02.2018)