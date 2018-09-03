Керівник спецслужби ФРН сумнівається у факті ксенофобських нападів у Хемніці

Керівник Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) не має інформації про ксенофобські напади у саксонському Хемніці, де відбулись масові зіткнення через вбивство місцевого жителя. "Немає надійної інформації про те, що там відбулось таке цькування", - заявив він газеті Bild у п'ятницю, 7 вересня. Він також сумнівається в автентичності відеопролику, на якому зафіксовані напади на іноземців в місті. "Немає ніяких доказів того, що інтернет-відео цього ймовірного інциденту є справжнім", - сказав він і додав, що, можливо, ідеться про цілеспрямовану дезінформацію для того, щоб відволікти увагу громадськості від убивства чоловіка у Хемніці.

Ці слова викликали різку критику серед політиків у ФРН. "Ми бачили, як люди на вулиці демонстрували "гітлерівське вітання". У нас є державна монополія на насильство, і, чесно кажучи, захищати її - це завдання у тому числі глави відомства з охорони конституції", - сказав заступник голови Бундестагу, Томас Опперман (Thomas Oppermann) зі СДПН.

Водночас позицію Маасена поділяє міністр внутрішніх справ Саксонії Роланд Веллер (Roland Wöller). "Не тільки Федеральне відомство з охорони конституції, але також генеральний прокурор Саксонії не знає, що було таке переслідування", - заявив він в ефірі радіо MDR.

Федеральний уряд Німеччини не отримав від спецслужби жодної інформації про ксенофобські напади у саксонському місті. "Останніми днями не було ніякої розмови канцлерки із паном Маасеном", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Поліція ще не завершила перевірку відеоматеріалів з місця подій.

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та Штеффен Зайберт назвали події у Хемніці "облавою". За словами Меркель, кадри подій у Хемніці ясно демонструють "ненависть і переслідування невинних людей". З цим не погодився прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer). "Зрозуміло: не було ні натовпу, ні цькувань, ні погромів", - заявив він.

Нагадаємо, низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя, в якому підозрюють мігрантів. Відтак у місті відбулися масові демонстрації за участю прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві. Третій перебуває у розшуку.