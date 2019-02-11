Керівник Пентагону прибув до Іраку з неоголошеним візитом

Патрік Шанахан, який виконує обов'язки міністра оборони США, у вівторок, 12 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Іраку, передає інформагенція AP. Це перший візит Шанахана до Іраку.

Як повідомили у міністерстві оборони США, метою візиту є підтвердження важливості суверенітету Іраку та майбутнє американських військ у цій країні. Понад 5200 військовослужбовців США перебувають наразі в Іраку. Вони тренують і консультують місцевих військових.

Під час візиту виконувач обов'язків міністра оборони США планує зустрітися з офіційними особами країни, включно з прем'єр-міністром Аделем Абдулом Махді. Нагадаємо, що напередодні Шанахан відвідав Афганістан - так саме без попереднього оголошення про візит.