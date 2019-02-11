 Керівник Пентагону прибув до Іраку з неоголошеним візитом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

Керівник Пентагону прибув до Іраку з неоголошеним візитом

Виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан обговорить з керівництвом Іраку майбутнє дислокованих у країні американських військових.

Патрік Шанахан

Патрік Шанахан

DW.COM

Влада Іраку незадоволена наміром Дональда Трампа зберегти в країні американську авіабазу для стеження за Іраном. У парламент внесли законопроект щодо виведення з країни американського контингенту. (04.02.2019)

Патрік Шанахан виконуватиме з 1 січня обов'язки глави Пентагону. Донедавна Шанахан був заступником Джеймса Меттіса, котрий пішов у відставку через розбіжності в поглядах з президентом США Дональдом Трампом. (23.12.2018)

Патрік Шанахан, який виконує обов'язки міністра оборони США, у вівторок, 12 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Іраку, передає інформагенція AP. Це перший візит Шанахана до Іраку.

Як повідомили у міністерстві оборони США, метою візиту є підтвердження важливості суверенітету Іраку та майбутнє американських військ у цій країні. Понад 5200 військовослужбовців США перебувають наразі в Іраку. Вони тренують і консультують місцевих військових.

Під час візиту виконувач обов'язків міністра оборони США планує зустрітися з офіційними особами країни, включно з прем'єр-міністром Аделем Абдулом Махді. Нагадаємо, що напередодні Шанахан відвідав Афганістан - так саме без попереднього оголошення про візит.

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