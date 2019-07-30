Керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку - ЗМІ

Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Богдан написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це в четвер, 1 серпня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в ОП. "Заяву подано президенту в четвер", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше на сайті президента були дві петиції з вимогою звільнити Богдана. Обидві набрали кількість підписів (25 тисяч. - Ред.), необхідну для їхнього розгляду президентом. Першу петицію Зеленський розглянув, але залишив Богдана на посаді. А друга петиція від 26 липня ще не була ним розглянута.

Богдан був юридичним радником Зеленського

Від початку президентської кампанії Володимира Зеленського взимку 2019 року Богдан став юридичним радником кампанії тоді ще кандидата на посаду глави держави.

21 травня новообраний президент Зеленський призначив своїм указом Богдана главою Адміністрації президента України (зараз - Офіс президента).

У 2007 році Богдан балотувався до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна - Народна самооборона", у 2014 році - за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (№74 списку, але партія скасувала його реєстрацію як кандидата).

З 2007 по 2010 рік Богдан працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету Міністрів (2010-2011 роки), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки), був позаштатним радником олігарха Ігоря Коломойського.

Дивитись відео 04:57 Поділитись Зеленський таки переїжджає з Банкової: що не так в Адміністрації президента (21.06.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Kohm Зеленський таки переїжджає з Банкової: що не так в Адміністрації президента (21.06.2019)