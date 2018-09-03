 Керівник німецької спецслужби надав уряду звіт щодо подій у Хемніці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Керівник німецької спецслужби надав уряду звіт щодо подій у Хемніці

Ганс-Ґеорґ Маасен на вимогу Горста Зеегофера надіслав до МВС ФРН звіт щодо подій у Хемніці. Раніше керівник спецслужби висловив сумніви, що у місті мали місце "облави" на мігрантів.

Одна з демонстрацій у саксонському Хемніці, 7 вересня 2018 року

Одна з демонстрацій у саксонському Хемніці, 7 вересня 2018 року

Керівник Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) надав міністерству внутрішніх справ країни письмовий звіт щодо подій у місті Хемніці. Звіт був надісланий зранку у понеділок, 10 вересня, на вимогу глави МВС Горста Зеегофера (Horst Seehofer), повідомила речниця міністерства Елеоноре Петерманн (Eleonore Petermann).

За її словами, на даний момент проводиться аналіз звіту Маасена. Утім, вона не повідомила, коли він буде завершений та чи оприлюднять після цього звіт, інформує агенція Reuters. Звіт Маасена також був наданий відомству федерального канцлера, повідомив речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Ганс-Ґеорґ Маасен (ліворуч) та Горст Зеегофер (праворуч)

Ганс-Ґеорґ Маасен (ліворуч) та Горст Зеегофер (праворуч)

7 вересня Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що у нього немає інформації про облави на мігрантів у саксонському Хемніці, де відбулися масові акції та сутички через вбивство місцевого жителя. Він також висловив сумніви в автентичності відеоролика, на якому зафіксоване цькування мігрантів. Такі висловлювання керівника контррозвідки суперечили заявам канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), яка стверджувала, що під час подій у Хемніці мали місце "облави". За словами Меркель, кадри подій у Хемніці чітко демонструють "ненависть і переслідування невинних людей".

DW.COM

Один з підозрюваних надав німецьким органам влади підроблені документи, а походження іншого було встановлене на основі його власних слів. Глава МВС ФРН Горст Зеегофер критикує координацію між відомствами. (04.09.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які стались через вбивство мігрантами місцевого жителя. Тим часом поліція розшукує третього підозрюваного у вбивстві. (05.09.2018)

Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН. Тим часом глава МЗС країни Гайко Маас закликав німців активніше виступати проти расизму. (02.09.2018)

Після висловлювань Маасена Горст Зеегофер зажадав від нього письмових обґрунтувань, які б підтверджували його тези. У понеділок, після отримання звіту Маасена, Зеегофер повідомив, що ще не мав часу з ним ознайомитися. Утім, він зауважив, що пояснення керівника Федерального відомства з охорони конституції Німеччини повинні бути "ретельно" вивчені, інформує агенція dpa.

Висловлювання Маасена призвели до закликів відправити його у відставку. Зокрема, таку вимогу перед Зеегофером поставило керівництво німецької опозиційної партії "Союз 90/Зелені". Співголова партії Роберт Габек (Robert Habeck) заявив у понеділок, що у разі, якщо Зеегофер не звільнить Маасена, він повинен сам подати у відставку. За його словами, Маасен підриває довіру населення країни до Федерального відомства з охорони конституції. 

Низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя, в якому підозрюють мігрантів. Після нього в місті відбулися масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві. Третій перебуває у розшуку.

Дивитись відео 02:23
Now live
02:23 хв

Як у Дрездені борються з ультранаціоналістами (17.10.2016)

Аудіо й відео до теми

Як у Дрездені борються з ультранаціоналістами (17.10.2016)  

Також за темою

Hans-Georg Maaßen

Керівник спецслужби ФРН сумнівається у факті ксенофобських нападів у Хемніці 07.09.2018

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики.

Angela Merkel im ARD-Sommer-Interview

Меркель засудила зіткнення у Хемніці 05.09.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які стались через вбивство мігрантами місцевого жителя. Тим часом поліція розшукує третього підозрюваного у вбивстві.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

Через нацистське вітання щодо десяти демонстрантів у Хемніці порушено справи 28.08.2018

Під час акції правих сил у Хемніці 27 серпня поліція зафіксувала використання забороненого в Німеччині нацистського вітання. Тим часом Анґела Меркель заявила, що цькуванню іноземців немає місця у правовій державі.

Реклама

Докладно

Diesel - Fahrverbot - Dieselgipfel (Getty Images/M. Renders)

Вирішальний момент для дизельних автомобілів в Німеччині

Заборона суду на в'їзд дизельних автомобілів у Франкфурт вимагає від уряду Анґели Меркель негайних рішень. 

Ангілья - острів-мрія для олігархів

Олігархи і офшори: ЄС вимагає розкрити імена (відео)

На острові-мрії олігархів Ангільї фірм-поштових скриньок більше, ніж жителів. Він ризикує потрапити у чорний список ЄС. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  