Керівник німецької спецслужби надав уряду звіт щодо подій у Хемніці

Керівник Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) надав міністерству внутрішніх справ країни письмовий звіт щодо подій у місті Хемніці. Звіт був надісланий зранку у понеділок, 10 вересня, на вимогу глави МВС Горста Зеегофера (Horst Seehofer), повідомила речниця міністерства Елеоноре Петерманн (Eleonore Petermann).

За її словами, на даний момент проводиться аналіз звіту Маасена. Утім, вона не повідомила, коли він буде завершений та чи оприлюднять після цього звіт, інформує агенція Reuters. Звіт Маасена також був наданий відомству федерального канцлера, повідомив речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Ганс-Ґеорґ Маасен (ліворуч) та Горст Зеегофер (праворуч)

7 вересня Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що у нього немає інформації про облави на мігрантів у саксонському Хемніці, де відбулися масові акції та сутички через вбивство місцевого жителя. Він також висловив сумніви в автентичності відеоролика, на якому зафіксоване цькування мігрантів. Такі висловлювання керівника контррозвідки суперечили заявам канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), яка стверджувала, що під час подій у Хемніці мали місце "облави". За словами Меркель, кадри подій у Хемніці чітко демонструють "ненависть і переслідування невинних людей".

Після висловлювань Маасена Горст Зеегофер зажадав від нього письмових обґрунтувань, які б підтверджували його тези. У понеділок, після отримання звіту Маасена, Зеегофер повідомив, що ще не мав часу з ним ознайомитися. Утім, він зауважив, що пояснення керівника Федерального відомства з охорони конституції Німеччини повинні бути "ретельно" вивчені, інформує агенція dpa.

Висловлювання Маасена призвели до закликів відправити його у відставку. Зокрема, таку вимогу перед Зеегофером поставило керівництво німецької опозиційної партії "Союз 90/Зелені". Співголова партії Роберт Габек (Robert Habeck) заявив у понеділок, що у разі, якщо Зеегофер не звільнить Маасена, він повинен сам подати у відставку. За його словами, Маасен підриває довіру населення країни до Федерального відомства з охорони конституції.

Низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя, в якому підозрюють мігрантів. Після нього в місті відбулися масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві. Третій перебуває у розшуку.