Керівник "Енергоатома": наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачитити

На Запорізькій АЕС зафіксовано попадання в перший енергоблок станції, що перебуває в ремонті, та вщент розбито "корпус А" навчально-тренувального комплексу. Про це у Telegram-каналі повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Він додав, що російські військові поцілили до "брудної естакади".

Котін пояснив, що через високі ризики пошкодження атомних установок, другий та третій енергоблоки перевели у безпечний - холодний - стан. "Наразі в роботі залишається четвертий енергоблок, який вночі був на максимальній відстані від зони обстрілу", - пояснив голова "Енергоатома".

Наразі контроль з боку експлуатуючої організації за ядерною та радіаційною обстановкою на станції відсутній. Однак "за останніми даними радіаційний фон на майданчику ЗАЕС був у нормі", - повідомляє Котін.

За словами Котіна, найбільшою загрозою на ЗАЕС наразі є ядерний матеріал, що зберігається у шести реакторах станції та в пререакторних басейнах витримки. Також у сховищі відпрацьованого палива на майданчику АЕС розташовані близько 150 контейнерів із відпрацьованим ядерним паливом, повідомляє голова "Енергоатома".

Реакція МАГАТЕ

Голова МАГАТЕ хоче провести перемови в Чорнобилы

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвердив, що наразі шкоди ядерним об'єктам ЗАЕС не завдано. Вранці у п'ятницю, 4 березня, організація ухвалила резолюцію про рішуче засудження дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, йдеться про насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні.

Голова МАГАТЕ Гроссі повідомив, що хоче якнайшвидше відвідати ЧАЕС, щоби домовитися про гарантії безпеки для українських ядерних об'єктів. Про це він заявив на брифінгу 4 березня. "Настав час діяти - ми мусимо щось зробити", - заявив Гроссі.

Голова МАГАТЕ додав, що про своє бажання приїхати з інспекцією він повідомив владу як України, так і Росії. З його слів, обидві сторони наразі вивчають таку можливість. Гроссі також додав, що готовий відправитися до України найближчої суботи, 5 березня.

Тим часом в "Енергоатомі" попередили, що наслідки аварії на Запорізькій АЕС, якщо така станеться, важко передбачити. Й додали, що необхідне негайне втручання МАГАТЕ. "Під час Чорнобильської катастрофи вибух стався на одному енергоблоці, на Запорізькій станції їх шість, тож наслідки інтервенції та непрофесійного поводження з реакторними установками будуть ушестеро катастрофічнішими", - сказав керівник Енергоатома.

Ввечері 3 березня внаслідок обстрілів на ЗАЕС спалахнула пожежа. Загоряння сталося в навчально-тренувальному корпусі, загасили його не одразу. Контроль над АЕС перехопили російські військові. За даними українського МВС, внаслідок нічного штурму російськими військами загинули троє українців, ще двоє постраждали.