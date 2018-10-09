 Керч: кількість загиблих зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Керч: кількість загиблих зросла

Внаслідок стрілянини у керченському коледжі кількість загиблих зросла до 20 осіб. Основна причина їх смерті - вогнепальні поранення, до стаціонарів потрапили постраждалі від вибуху.

Поблизу політехнічного коледжу, де сталася трагедія

Поблизу політехнічного коледжу в Керчі, де сталася трагедія

Внаслідок стрілянини в політехнічному коледжі в Керчі в анексованому Росією Криму, за оновленими даними на ранок четверга, 18 жовтня, загинули 20 осіб, ще близько 50 постраждали. Серед загиблих у Керчі 15 студентів та п'ятеро дорослих.

На час трагедії, що сталась напередодні в обідню пору, шістьом студентам не виповнилось 18-ти років, повідормляє агенція "Інтерфакс". За попередніми даними, які навели у адміністрації Керчі, п'ятеро дорослих були співробітниками коледжу.

DW.COM

У німецькому МЗС повідомили, що "шоковані" стріляниною у Керчі. Президент України заявив про важливість розслідування трагедії. (17.10.2018)

Прокуратура АРК порушила провадження щодо подій у Керчі на анексованому Росією півострові. Тим часом кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до 19. (17.10.2018)

Наразі у стаціонарах Криму та Краснодара знаходяться 44 людини, семеро з них у вкрай важкому, троє у важкому стані. 34 людини мають стан середньої тяжкості, повідомила очільниця міністерства охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова. Основна причина смерті загиблих - вогнепальні поранення, а до стаціонарів потрапили постраждалі від вибуху, додала вона  Особи всіх постраждалих в Керчі встановлені.

Російська міністерка також повідомила про евакуацію "тяжких" хворих, а також осіб зі складними переламами кінцівок. За її словами, шістьох постраждалих 17 жовтня транспортували до Сімферополя, ще чотирьох з легкими травмами до Темрюка в Краснодарському краї РФ. До Краснодара доправлено двох постраждалих, ще шестеро на шляху в місцеві лікарні.

Режим надзвичайної ситуації

Як заявили у Слідчому комітеті (СК) Росії, підозрюваний у вчиненні вибуху в їдальні коледжу, а пізніше стрілянини у приміщеннях закладу, покінчив життя самогубством. За попередніми даними слідства, це 18-річний студент четвертого курсу політехнічного коледжу Владислав Р., у тілі якого виявлено вогнепальне поранення. Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ повідомив, що в тій самій будівлі коледжу знайшли вибуховий пристрій.

У Керчі запроваджено режим надзвичайної ситуації. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "теракт" за фактом загибелі людей в коледжі в Керчі, а потім перекваліфікував його на справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Після події в коледжі в Керчі закрито всі навчальні заклади і дитячі садки, місця масового скупчення людей, обмежено рух міського транспорту. На Кримському мосту посилено охорону. На всьому анексованому Росією українському півострові оголошено триденну жалобу.

Прокуратура Автономної республіки Крим в Україні відкрила воласне провадження щодо подій у Керчі на анексованому Росією півострові.

Дивитись відео 00:52
Now live
00:52 хв

Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018)  

Також за темою

Вибух у Керчі: що відомо про трагедію в коледжі (17.10.2018) 17.10.2018

У Керчі повідомляють про щонайменше 15 загиблих і півсотні поранених внаслідок вибуху в політехнічному коледжі. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій спрацював у їдальні.

Halbinsel Krim Explosion in einer Schule

Стрілянина в Керчі: дев'ятнадцятеро людей вбито 17.10.2018

За даними де-факто влади анексованого Росією Криму, щонайменше 19 людей загинули, десятки поранені внаслідок стрілянини в політехнічному коледжі. Справу про теракт перекваліфіковано у справу про вбивство.

Stadt Kertsch

Як німецькі ЗМІ повідомляють про напад на коледж в Керчі 17.10.2018

Повідомлення про трагедію в керченському коледжі потрапило і на головні сторінки німецьких онлайн-видань, а також до випусків новин телеканалів ФРН. DW про те, як Німеччина висвітлює те, що сталося.

Реклама

Докладно

Панорама Керчі

Як німецькі ЗМІ повідомляють про напад на коледж в Керчі

Повідомлення про трагедію в керченському коледжі потрапило і на головні сторінки німецьких онлайн-видань. 

Lufthansa Trachtenflug (picture-alliance/dpa/L. Rayton)

Lufthansa скасувала цього року 18 тисяч рейсів

У середньому йдеться про понад 60 скасованих рейсів Lufthansa щоденно, заявив член ради директорів авіакомпанії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  