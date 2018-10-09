Керч: кількість загиблих зросла

Внаслідок стрілянини в політехнічному коледжі в Керчі в анексованому Росією Криму, за оновленими даними на ранок четверга, 18 жовтня, загинули 20 осіб, ще близько 50 постраждали. Серед загиблих у Керчі 15 студентів та п'ятеро дорослих.

На час трагедії, що сталась напередодні в обідню пору, шістьом студентам не виповнилось 18-ти років, повідормляє агенція "Інтерфакс". За попередніми даними, які навели у адміністрації Керчі, п'ятеро дорослих були співробітниками коледжу.

Наразі у стаціонарах Криму та Краснодара знаходяться 44 людини, семеро з них у вкрай важкому, троє у важкому стані. 34 людини мають стан середньої тяжкості, повідомила очільниця міністерства охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова. Основна причина смерті загиблих - вогнепальні поранення, а до стаціонарів потрапили постраждалі від вибуху, додала вона Особи всіх постраждалих в Керчі встановлені.

Російська міністерка також повідомила про евакуацію "тяжких" хворих, а також осіб зі складними переламами кінцівок. За її словами, шістьох постраждалих 17 жовтня транспортували до Сімферополя, ще чотирьох з легкими травмами до Темрюка в Краснодарському краї РФ. До Краснодара доправлено двох постраждалих, ще шестеро на шляху в місцеві лікарні.

Режим надзвичайної ситуації

Як заявили у Слідчому комітеті (СК) Росії, підозрюваний у вчиненні вибуху в їдальні коледжу, а пізніше стрілянини у приміщеннях закладу, покінчив життя самогубством. За попередніми даними слідства, це 18-річний студент четвертого курсу політехнічного коледжу Владислав Р., у тілі якого виявлено вогнепальне поранення. Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ повідомив, що в тій самій будівлі коледжу знайшли вибуховий пристрій.

У Керчі запроваджено режим надзвичайної ситуації. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "теракт" за фактом загибелі людей в коледжі в Керчі, а потім перекваліфікував його на справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Після події в коледжі в Керчі закрито всі навчальні заклади і дитячі садки, місця масового скупчення людей, обмежено рух міського транспорту. На Кримському мосту посилено охорону. На всьому анексованому Росією українському півострові оголошено триденну жалобу.

Прокуратура Автономної республіки Крим в Україні відкрила воласне провадження щодо подій у Керчі на анексованому Росією півострові.