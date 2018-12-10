 Керченську кризу обговорили в Берліні в ″нормандському форматі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Керченську кризу обговорили в Берліні в "нормандському форматі"

У Берліні відбулися конфіденційні перемовини зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Ішлося про керченську кризу.

Керченська криза, кораблі ВМС України

Українські кораблі, які захопила Росія в Керченській протоці

Зовнішньополітичні радники лідерів Німеччини, Франції, України та Росії провели переговори щодо керченської кризи в вівторок, 11 грудня, в Берліні. Про конкретні результати наразі нічого не повідомляється. 

"Зустріч була конфіденційна", - повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника уряду. За цими даними, сторони домовилися продовжувати контакти з цього питання. 

Як повідомлялося, про зустріч "нормандського формату" на рівні радників для того, щоб обговорити керченську кризу, домовилися канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент РФ Володимир Путін на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі.

Напередодні Меркель у телефонній розмові з Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.

Раніше Москва відкинула пропозицію Берліна поширити місію ОБСЄ на Азовське море.

Конфлікт РФ із Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.

DW.COM

Керченська криза та санкції: ЄС поки обмежився політичним жестом  

Меркель закликає Путіна звільнити українських моряків

Анґела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці. (10.12.2018)  

Росія не хоче посередництва ФРН у переговорах з Україною

Глава російського МЗС Сергій Лавров відкинув пропозиції очільника німецького МЗС Гайко Мааса щодо поширення місії ОБСЄ на Азовське море та посередництва ФРН у переговорах з Україною. (07.12.2018)  

Воєнний стан в Україні: прикордонники не пропустили вже понад 600 росіян

Кількість охочих в'їхати до України росіян скоротилася приблизно втричі, стверджує керівник ДПС Петро Цигикал. За кілька днів прикордонники не пропустили понад 600 громадян РФ. (04.12.2018)  

Також за темою

Türkei Vierer-Gipfeltreffen in Istanbul Merkel und Putin

Меркель закликає Путіна звільнити українських моряків 10.12.2018

Анґела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.

Argentinien G20 Gipfel - Putin und Merkel

Керченська криза і "Північний потік-2": що кажуть імовірні наступники Меркель 05.12.2018

DW - про ставлення трьох фаворитів на посаду голови німецького ХДС замість Анґели Меркель на дії Росії щодо України, керченської кризи, санкцій ЄС проти РФ і "Північного потоку-2".

Putins Berater Wladislaw Surkow

Росію на зустрічі "нормандської четвірки" представлятиме Сурков - Кремль 08.12.2018

На зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки", на якій обговорюватимуть керченську кризу, Росію представлятиме помічник президента Владислав Сурков, повідомили у Кремлі.

Реклама

Докладно

Наталя Каплан

Сестра Сенцова: Олега в принципі нічого не може зламати

Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра і адвокат. 

Europa Finanzen l Steuer auf Finanztransaktionen l Europäische Zentralbank Euro-Skulptur (Getty Images/AFP/D. Roland)

Суд ЄС: ЄЦБ може викуповувати облігації

Суд ЄС постановив, що придбання Європейським центральним банком облігацій не суперечить законодавству ЄС. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  