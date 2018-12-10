Керченську кризу обговорили в Берліні в "нормандському форматі"

Зовнішньополітичні радники лідерів Німеччини, Франції, України та Росії провели переговори щодо керченської кризи в вівторок, 11 грудня, в Берліні. Про конкретні результати наразі нічого не повідомляється.

"Зустріч була конфіденційна", - повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника уряду. За цими даними, сторони домовилися продовжувати контакти з цього питання.

Як повідомлялося, про зустріч "нормандського формату" на рівні радників для того, щоб обговорити керченську кризу, домовилися канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент РФ Володимир Путін на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі.

Напередодні Меркель у телефонній розмові з Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.

Раніше Москва відкинула пропозицію Берліна поширити місію ОБСЄ на Азовське море.

Конфлікт РФ із Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.