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Керченська протока сполучає Чорне й Азовське моря
Керченська протока розділяє Керченський півострів, який є східною частиною українського Криму, та Таманський півострів Росії. Ширина Керченської протоки сягає від 4,5 кілометра до 15 кілометрів.
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