Керченська протока

Зеленський підписав санкції РНБО проти австрійських архітекторів та російських компаній

Низкою указів президент Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти австрійського архітектурного бюро за будівництво опери в анексованому РФ Криму, а також проти російських компаній і чиновників.