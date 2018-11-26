Керченська криза: чи можуть скасувати "Північний потік-2"

У Керченській протоці Росія пішла на "кричуще порушення міжнародного права" щодо України, а, отже, "уряд Німеччини повинен з політичних причин відмовитися від вкрай суперечливого газопроводу" Північний потік-2". З такою заявою виступила співголова партії "Союз 90/Зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Заклики посилити санкції щодо РФ

Свою вимогу лідерка німецьких Зелених, котрі нині перебувають в опозиції, але швидко набирають популярності та мають реальні шанси увійти до наступної урядової коаліції, озвучила в розмові з газетою Die Welt 27 листопада. Того ж дня з аналогічним закликом виступило інше консервативне німецьке видання - Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Його оглядач Райнгард Фезер (Reinhard Veser) так обґрунтував необхідність зупинити будівництво трубопроводу по дну Балтики: "Під час експорту свого газу в Європу Росія досі залежить від українських транспортних шляхів. І поки такий стан став зберігається, Кремль не може дозволити собі занадто великі "феєрверки" в Україні. Щойно "Північний потік-2" здадуть в експлуатацію, цей стримуючий фактор зникне".

28 листопада чимало німецьких ЗМІ процитувало посла України в Німеччині Андрія Мельника, який в інтерв'ю суспільно-правової радіостанції Deutschlandfunk закликав Захід і Німеччину посилити санкції щодо Росії, щоб запобігти подальшим агресивним крокам РФ проти України. І зокрема - згорнути "Північний потік-2". До цього ж закликав і міністр оборони Естонії Юрі Луйк, інтерв'ю з яким поширила агенція Reuters.

Того ж дня про "Північний потік-2" дискутували в Брюсселі депутати Європарламенту, а німецький кандидат на посаду президента Єврокомісії Манфред Вебер (Manfred Weber) від консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) закликав переглянути німецьку участь у проекті. А в Берліні припинити будівництво зажадав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Кірстен Вестфаль

Отже, різні політики та журналісти знову наполегливо вимагають від уряду Анґели Меркель (Angela Merkel) і, фактично, особисто від неї - адже вона не раз робила заяви щодо скандального газогону - зупинити цей проект. Водночас фахівці, причому як прихильники проекту, так і противники, більш стримані у своїх рекомендаціях. Вони радять не поспішати з санкціями.

Про це яскраво свідчать заяви двох експерток одного і того ж берлінського "мозкового центру" - Фонду науки і політики (SWP), який надає консультації з питань зовнішньої політики як парламенту і уряду Німеччини, так й інституціям Євросоюзу.

Аргументи за і проти "Північного потоку-2"

Кірстен Вестфаль (Kirsten Westphal) - експертка SWP з енергетичної політики ЄС, котру можна зарахувати до прихильників "Північного потоку-2", хоча вона, за її словами, цілком усвідомлює "геополітичний вимір проекту" та його наслідки для України.

Сюзан Стюарт

Проте, продовжує вона в розмові з DW, "з чисто економічної точки зору - зростання потреб ЄС в імпорті газу, географічна близькість джерела енергоносіїв, багаторічний досвід поставок, низькі ціни - цей трубопровід вигідний Євросоюзу". Але лише за умови, додала Кірстен Вестфаль, що збережеться і транзитний коридор через Україну, оскільки "це гарантуватиме диверсифікацію маршрутів доставки газу".

У свою чергу, Сюзан Стюарт (Susan Stewart), експертка SWP з російської та української політики, прямо заявила DW: "Я - проти "Північного потоку-2". Німеччині слід було б замислитись, чи варто продовжувати проект, який завдає великої шкоди як Євросоюзу, оскільки розколює його, так і Україні".

"Надмірна реакція" і "ескалація у відносинах"

Але водночас Сюзан Стюарт не підтримує вимогу зупинити "Північний потік-2" через події в Керченській протоці: "Це було б надмірною реакцією". На думку експертки, нині насамперед слід "налагодити діалог між Росією і Україною за міжнародного посередництва: або у нормандському форматі, або якомусь іншому".

За її словами, "необхідно обговорити як сам інцидент, так і, наприклад, подальшу долю затриманих Росією українських військових моряків. А також, природно, майбутнє судноплавства в Азовському морі". Якщо ж Росія опиратиметься такому діалогу, то "я б привітала додаткові санкції щодо неї, але в теперішньому контексті не у формі відмови від "Північного потоку-2", - наголосила Сюзан Стюарт.

Кірстен Вестфаль, зі свого боку, застерігає від ухвалення швидких, необдуманих рішень стосовно "Північного потоку-2" і закликає ретельно зважити всі плюси й мінуси можливої відмови від проекту. Так, зупинка будівництва, зазначила вона, аж ніяк не гарантує, що "Росія відразу ж сяде з Україною за стіл переговорів і без проблем домовиться з нею про продовження транзиту газу через українську територію".

"Поки мені ще ніхто не довів, що зупинка будівництва "Північного потоку-2" автоматично призведе до зміни політики і поведінки Росії", - наголосила експертка. Водночас відмова Євросоюзу завершити цей проект означала б "дуже серйозну ескалацію у відносинах з Росією і завдала б величезної шкоди німецько-російській співпраці", - вважає Кірстен Вестфаль.

Дивитись відео 09:23 Now live 09:23 хв Поділитись Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2vpN3 Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018)