 Керченська криза: Меркель закликає до стриманості і діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

Керченська криза: Меркель закликає до стриманості і діалогу

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та інші політики Німеччини закликають Україну та РФ до стриманості і діалогу у вирішенні Керченської кризи.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до стриманості та діалогу між Україною та Росією у питанні захоплення українських кораблів російською стороною у Керченській протоці, котре ще більше загострило стосунки Києва і Москви, інформує dpa.

Пізно увечері понеділка, 26 листопада, Меркель провела телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком, після чого - з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час спілкування з лідером РФ Анґела Меркель "наголосила на необхідності деескалації і діалогу", повідомив речник канцлерки Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у вівторок, 27 листопада, під час конференції з питань безпеки у Берліні запропонував спільну роботу Німеччини, Франції, України та РФ для розв'язання ситуації, що склалася після недільного інциденту у Керченській протоці, інформує агенція AP.

За словами Мааса, Берлін "закликав РФ та Україну проявити найвищу можливу стриманість і запропонував працювати над вирішенням у нормандському форматі". Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН додав: "Ми маємо робити все для деескалації, щоб упередити перетворення цієї кризи на ще серйознішу кризу для безпеки у Європі".

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У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії. (26.11.2018)

Президент Європейської Ради Дональд Туск засудив використання Росією сили біля Керченської протоки. Натомість речник уряду ФРН охарактеризував дії РФ як нічим не виправдані. (26.11.2018)

Уряд Німеччини закликає Росію та Україну проявити стриманість та не загострювати ситуацію після інциденту в Керченській протоці. Німецькі депутати висловлюються більш визначено. (26.11.2018)

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу на безпековій конференції у Берліні зазначила, що обидві сторони, РФ і Україна, мають показати свій внесок у деескалацію ситуації, інформує агенція Reuters. Міністерка також закликала РФ звільніти захоплені українські кораблі і моряків.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. 

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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