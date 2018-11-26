Керченська криза: Меркель закликає до стриманості і діалогу

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та інші політики Німеччини закликають Україну та РФ до стриманості і діалогу у вирішенні Керченської кризи.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до стриманості та діалогу між Україною та Росією у питанні захоплення українських кораблів російською стороною у Керченській протоці, котре ще більше загострило стосунки Києва і Москви, інформує dpa.
Пізно увечері понеділка, 26 листопада, Меркель провела телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком, після чого - з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час спілкування з лідером РФ Анґела Меркель "наголосила на необхідності деескалації і діалогу", повідомив речник канцлерки Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у вівторок, 27 листопада, під час конференції з питань безпеки у Берліні запропонував спільну роботу Німеччини, Франції, України та РФ для розв'язання ситуації, що склалася після недільного інциденту у Керченській протоці, інформує агенція AP.
За словами Мааса, Берлін "закликав РФ та Україну проявити найвищу можливу стриманість і запропонував працювати над вирішенням у нормандському форматі". Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН додав: "Ми маємо робити все для деескалації, щоб упередити перетворення цієї кризи на ще серйознішу кризу для безпеки у Європі".
Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу на безпековій конференції у Берліні зазначила, що обидві сторони, РФ і Україна, мають показати свій внесок у деескалацію ситуації, інформує агенція Reuters. Міністерка також закликала РФ звільніти захоплені українські кораблі і моряків.
Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності.
Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.