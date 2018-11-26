Керченська криза: Меркель закликає до стриманості і діалогу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до стриманості та діалогу між Україною та Росією у питанні захоплення українських кораблів російською стороною у Керченській протоці, котре ще більше загострило стосунки Києва і Москви, інформує dpa.

Пізно увечері понеділка, 26 листопада, Меркель провела телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком, після чого - з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час спілкування з лідером РФ Анґела Меркель "наголосила на необхідності деескалації і діалогу", повідомив речник канцлерки Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Дивитись відео 03:00 Now live 03:00 хв Поділитись Чому Україна права в конфлікті навколо Азову - думка експертів (26.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38wKy Чому Україна права в конфлікті навколо Азову - думка експертів (26.11.2018)

У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у вівторок, 27 листопада, під час конференції з питань безпеки у Берліні запропонував спільну роботу Німеччини, Франції, України та РФ для розв'язання ситуації, що склалася після недільного інциденту у Керченській протоці, інформує агенція AP.

За словами Мааса, Берлін "закликав РФ та Україну проявити найвищу можливу стриманість і запропонував працювати над вирішенням у нормандському форматі". Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН додав: "Ми маємо робити все для деескалації, щоб упередити перетворення цієї кризи на ще серйознішу кризу для безпеки у Європі".

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу на безпековій конференції у Берліні зазначила, що обидві сторони, РФ і Україна, мають показати свій внесок у деескалацію ситуації, інформує агенція Reuters. Міністерка також закликала РФ звільніти захоплені українські кораблі і моряків.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.