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Кертіс Скапарротті

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кертіс Скапаротті".

Кертіс Скапаротті є американським військовим. З 2016 року Кертіс Скапаротті обіймає посаду головнокомандувача збройними силами США в Європі та об'єднаними збройними силами НАТО в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сили НАТО у Європі очолив генерал авіації США Уолтерс

Сили НАТО у Європі очолив генерал авіації США Уолтерс 03.05.2019

Американський генерал Тод Уолтерс очолив збройні сили НАТО у Європі. Він пообіцяв працювати над посиленням готовності військ Альянсу.
Росія в очах НАТО: загроза, виклик чи суперник на рівних?

Росія в очах НАТО: загроза, виклик чи суперник на рівних? 22.01.2018

Американський генерал назвав Росію найбільшою загрозою у Європі. Однак його колеги у НАТО більш обережні. DW розбиралася, наскільки суттєвими є розбіжності у поглядах на РФ всередині Альянсу.
Новий головний біль для Росії: хто такий Скапарротті? (відео)

Новий головний біль для Росії: хто такий Скапарротті? (відео) 04.05.2016

Новий головнокомандувач збройними силами НАТО в Європі розпочав роботу із завданням протистояти можливій агресії з боку Росії.

Доповідь Bellingcat: Це був таки російський ''Бук'' - DW Новини (04.05.2016) 04.05.2016

Єврокомісія дає туркам безвізовий режим. Новий головний біль для Росії: хто такий генерал Скапарротті?

Новий головний біль для Росії: хто такий Скапарротті? (04.05.2016) 04.05.2016

Новий головнокомандувач збройними силами НАТО у Європі розпочав роботу із завданням протистояти можливій агресії з боку Росії.
Новий командувач силами НАТО в Європі пообіцяв Україні зброю для оборони

Новий командувач силами НАТО в Європі пообіцяв Україні зброю для оборони 04.05.2016

Кертіс Скапарротті пропонує "послідовно і чітко" спілкуватися з Росією. А Україні слід надати зброю оборонного характеру, переконаний він.
Картер: НАТО захистить своїх союзників від Росії

Картер: НАТО захистить своїх союзників від Росії 03.05.2016

Міністр оборони США представив нового командувача сил НАТО в Європі Кертіса Скапарротті.
Сили НАТО в Європі отримали нового головнокомандувача

Сили НАТО в Європі отримали нового головнокомандувача 11.03.2016

Філіпа Брідлава на посаді головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі замінив Кертіс Скапарротті. Раніше американський генерал командував військовим контингентом США на Корейському півострові.