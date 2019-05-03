Кертіс Скапарротті

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кертіс Скапаротті".
Кертіс Скапаротті є американським військовим. З 2016 року Кертіс Скапаротті обіймає посаду головнокомандувача збройними силами США в Європі та об'єднаними збройними силами НАТО в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.