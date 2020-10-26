 Кернес набув повноважень мера Харкова, не складаючи присяги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Новини

Кернес набув повноважень мера Харкова, не складаючи присяги

Обраний мером Харкова Геннадій Кернес не має складати присягу, бо вже робив це в 2010 році, каже голова міської ТВК.

Мер Харкова Геннадій Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес (архівне фото)

Переобраний на посаду мера Харкова Геннадій Кернес, на думку голови міської територіальної виборчої комісії (ТВК) Ольги Мозгової, не має знову складати присягу. Про це вона заявила під час першої сесії міської ради Харкова восьмого скликання, яка розпочалася у середу, 9 грудня.

Мозгова вела сесію, в той час як Кернеса на ній не було. За словами голови харківської ТВК, він вже складав присягу раніше, тому робити це повторно немає потреби. При цьому вона послалася на закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", який, за її словами, передбачає, що присягу складає лише особа, яку було обрано на посаду міського голови вперше.

"Водночас Кернес, Геннадій Адольфович, обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці", - додала Мозгова, інформуючи про результати виборів мера. Таким чином, запевнила голова ТВК, Кернес автоматично набуває повноважень Харківського міського голови.

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Перемога у першому турі попри COVID-19

Кернес не з'являвся на публіці з кінця вересня. Після підтвердження у Кернеса COVID-19 і двостороннього запалення легенів 10 вересня його госпіталізували до лікарні у Харкові, а 15 вересня стало відомо, що його стан стабільно важкий. Вже за два дні його транспортували спеціалізованим літаком до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".

Це, втім, не завадило його висуненню у мери Харкова та подальшій перемозі. У першому турі виборів Кернес зміг отримати 195 044 голосів виборців, що склало 60,34 відсотка від загальної кількості голосів. Таким чином він уникнув необхідності боротися за крісло міського голови у другому турі. 4 листопада Харківська ТВК визнала Кернеса обраним мером міста.

Кернес досі не повернувся в Харків

Вже після перемоги на виборах, 3 листопада, директору департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрію Сидоренку довелося спростувати інформацію про смерть Кернеса, поширену анонімними Telegram-каналами.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться у місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради. Однак вже 2 грудня на сесії міськради сьомого скликання депутати більшістю голосів внесли зміни до регламенту, що дозволили провести першу сесію нового скликання без участі мера.

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