 Келлі Крафт затвердили на посаді представниці США в ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

Келлі Крафт затвердили на посаді представниці США в ООН

Американський сенат затвердив висунуту раніше президентом США Дональдом Трампом Келлі Крафт на посаді представника країни в ООН. Опозиція критикує її за відсутність досвіду та упередженість щодо кліматичних питань.

Колишня посолка США в Канаді Келлі Крафт стала постійною представницею країни в ООН

Колишня посолка США в Канаді Келлі Крафт стала постійною представницею країни в ООН

Сенат США у середу, 31 липня, затвердив Келлі Крафт на посаді постійної представниці країни при Організації Об'єднаних Націй (ООН). Раніше на цю посаду її висунув президент США Дональд Трамп. За призначення Крафт проголосували 56 сенаторів, 34 виступили проти. 

До цього 57-річна Крафт обіймала посаду амбасадорки США в Канаді, а раніше займалася підприємницькою діяльність в штаті Кентуккі, повідомляє агенція dpa. Разом з чоловіком Джо Крафтом вони є великими спонсорами Республіканської партії Дональда Трампа. За даними Washington Post, у 2016 році пара пожертвувала партії 1,5 мільйона доларів. Для передвиборчої кампанії Трампа вони надали два мільйони доларів, повідомляло видання New York Times.

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Під час слухань у Сенаті представники Демократичної партії розкритикували Крафт через нестачу професійного досвіду. "У мене є серйозні застереження через відсутність у неї кваліфікації для такої складної ролі", - зазначив сенатор Боб Менендес. Минулого місяця серед іншого демократи обвинуватили Крафт в тому, що протягом своєї 20-місячної роботи амбасадорки вона 300 днів перебувала за межами Канади.

Також новій представниці США в ООН закинули упередженість, оскільки її чоловік Джо Крафт має великий бізнес у вугільній сфері. На думку демократів, через це Крафт може бути упередженою в оцінці питань захисту клімату. У червні цього року під час слухань в Сенаті вона заявляла, що кліматичні зміни є "реальним ризиком для планети". Водночас вона зазначила, що заходи для боротьби з наслідками цих змін мають запровадити усі країни, а США не мають бути значно обтяжені ними через загрозу для економіки країни. Крім того, Крафт пообіцяла дистанціюватися під час своєї роботи від питань, пов'язаних з вугільною промисловістю, аби уникнути конфлікту інтересів.

Водночас координатор більшості в Сенаті від Республіканської партії Мітч Макконнелл назвав кандидатуру Крафт "феноменальним вибором президента". А сам Трамп, висуваючи її, похвалив Крафт за те, що вона "зробила прекрасну робот", представляючи інтереси США на міжнародній арені. 

Президент Трамп відомий своїм критичним ставленням до боротьби з наслідками зміни клімату та загалом до ООН. Раніше США зменшили свої внески до організації.

У жовтні 2018 року Ніккі Хейлі, котра обіймала посаду постпреда США при ООН з кінця січня 2017 року, оголосила, що йде з посади. Трамп запропонував на посаду речницю Державного департаменту США Хізер Науерт, однак вона відмовилася.

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