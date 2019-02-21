 Квота для ″східняків″ у органах влади: у ФРН дискутують про плюси та мінуси | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Квота для "східняків" у органах влади: у ФРН дискутують про плюси та мінуси

У Німеччині східні німці мало представлені на вищих щаблях політики та бізнесу, порівняно із часткою в населенні країни. Як вирішення проблеми пропонують квоту для "східняків", однак ідея викликає чимало критики.

Святкування Дня німецької єдності перед будівлею Рейхстагу у Берліні, 3 жовтня 1990 року

Святкування Дня німецької єдності перед будівлею Рейхстагу у Берліні, 3 жовтня 1990 року

Уже 14-тий рік на чолі уряду ФРН перебуває східна німкеня. Анґела Меркель (Angela Merkel) хоча і народилася в 1954 році у Гамбурзі, однак зростала у землі Бранденбург у колишній Німецькій Демократичній Республіці (НДР) та на час змін у цій країні належала до створеної у 1989 році партії "Демократичний прорив". Можна сказати, що одну з найважливіших, якщо не найважливішу керівну посаду у ФРН обіймає людина з коріннями зі Східної Німеччини. А що ж крім Меркель?

Слабке представництво східних німців

А крім Меркель східні німці, і це очевидно, дуже слабко представлені на керівних щаблях політики та бізнесу. За даними дослідження, проведеного у 2017 році, лише 1,7 відсотка важливих керівних посад у політиці, економіці, науці та культурі обіймають східні німці. При цьому зі східнонімецьких федеральних земель походять 17 відсотків німців.

Вирішення проблеми багато хто бачить у запровадженні так званої "східної квоти".  Це означає, що певний відсоток керівних посад у майбутньому мають бути віддані східним німцям. Колишня голова фракції Союз 90/Зелені у саксонському земельному парламенті, а сьогодні підприємниця Антьє Герменау (Antje Hermenau) запропонувала в ефірі радіостанції Deutschlandfunk: "Усюди, де зарплати фінансуються з податків, можна було б зробити це: 20-відсоткова квота на федеральному рівні та 55-відсоткова - безпосередньо у східнонімецьких землях, де переважно проживають східні німці".

Депутат Бундестагу від Лівої партії Маттіас Гьон (Matthias Höhn) на користь такої квоти наводить навіть статтю Конституції Німеччини, у якій йдеться, що федеральні землі та жителі федеральних земель повинні бути співмірно представлені у федеральних органах. Це, за його словами, звісно ж стосується також німців із земель Мекленбург - Передня Померанія, Саксонія-Ангальт, Бранденбург, Саксонія та Тюрингія.

Квота нашкодить?

Науковиця та авторка книг Юдіт Ендерс (Judith Enders), сама родом з Бранденбурга, вважає інакше. Як зазначила вона у розмові з DW, така квота могла б навіть зашкодити керівникам зі Східної Німеччини: "Можливо, тоді багато хто казав би вихідцям зі Східної Німеччини, які посіли керівні посади: ти тут лише за квотою для "східняків".

Юдіт Ендерс вважає, що квота може нашкодити

Юдіт Ендерс вважає, що квота може нашкодити

Уся ця дискусія демонструє, що за майже 30 років після об'єднання Німеччини суспільству так і не вдалося досягнути рівності між Сходом та Заходом. Ендерс вважає "украй сумним" той факт, що дискусію про такий інструмент як квоти взагалі ведуть, бо це означає, що іншими засобами змінити стан справи не змогли.

Нерівномірний географічний розподіл федеральних органів

Уповноважений уряду ФРН з питань східнонімецьких земель Крістіан Гірте (Christian Hirte) переконаний, що найближчим часом запровадження квот для східних німців не буде - принаймні у федеральних органах. Гірте не вважає її потрібною, хоча й визнає недостатнє представництво східних німців у органах влади. Як сказав він в інтерв'ю телеканалу ARD, така квота "у підсумку не допоможе". "Для того, щоб пересічні люди мали шанс працювати у федеральному органі влади, необхідно, щоб цей орган розташовувався там, де ці люди проживають", - аргументує Гірте.

Федеральне відомство з охорони довкілля в Дессау-Росслау

Федеральне відомство з охорони довкілля в Дессау-Росслау

А тому важливо, вважає він, щоб побільше федеральних установ розміщувалися у Східній Німеччині (за винятком Берліна). Поки таких лише дві - федеральні відомства з охорони довкілля (місто Дессау-Росслау) та судноплавства (Росток). А так помітний явний перегин у бік старих федеральних земель: більшість органів розташована сьогодні в Берліні та у колишній столиці ФРН Бонні. Більш рівномірний географічний розподіл установ зробить квоти непотрібними, переконаний Гірте.

Песимізм у провінції?

DW.COM

На сході Німеччини фіксується велика кількість злочинів, вчинених правими радикалами. Нове дослідження доводить, що екстремізм зростає в економічно слабших регіонах із нерозвиненим громадянським суспільством. (19.05.2017)

Східні федеральні землі мають неабияку проблему з правим екстремізмом. Доповідь уряду щодо процесу реінтеграції східної Німеччини називає речі своїми іменами. Однак ця відвертість є дуже запізнілою, вважає Єнс Турау. (22.09.2016)

Колишня власність фабрики з роками після НДР прийшла в занепад. З двох десятків мешканців проданого поселення переважна більшість - пенсіонери. (09.12.2017)

Юдіт Ендерс вважає, що причини дискусії щодо квот лежать глибше. Вони сягають своїм корінням часів возз'єднання Німеччини. За її словами, провал політики тоді полягав у тому, що не намагалися "зрозуміти НДР, відчуття людей". "До цього додалися економічні інтереси, метою яких було завоювання ринків у Східній Німеччині. І тут вже йшлося не про людей, а про цифри", - зазначила політологиня.

До того ж, продовжує вона, багато регіонів Східної Німеччини не розвивалися. І чимало східних німців втратили стимул намагатися потрапити на керівні посади. "Поряд з великими містами-маяками як Берлін, Лейпциг, Росток, Дрезден є великі території, які виявилися настільки відрізаними від позитивного розвитку та конструктивного підходу, що люди там налаштовані песимістично та мають проблеми щодо усвідомлення відповідальності за себе", - каже Ендерс.

Таким чином очевидно, що перед Німеччиною і на 30-му році після мирної революції у НДР лежить ще довгий шлях до реального об'єднання. До того ж вилядає на те, що й у відомство федерального канцлера щонайпізніше в 2021 році в'їде виходець із Західної Німеччини. 

Дивитись відео 01:17
Now live
01:17 хв

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)

  • Ein Trabant 601 in einem Katalog der Palatinus GmbH

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    "Саксонський Porsche"

    Багато громадян НДР могли милуватися автомобілем Trabant лише на сторінках каталогу, адже чекати "в черзі" на його придбання часом доводилося роками. У народі цю автівку іронічно називали "саксонським Porsche". Насправді ж вона була зроблена за західним зразком. За зразок взяли Lloyd LP 300, який вироблявся в Бремені. За допомогою плагіату в НДР намагалися вгамувати споживацьку спрагу громадян.

  • 10. Parlament der FDJ in Ost-Berlin 1976

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    Схід носить джинси

    Джинсові тканини довгий час були на Сході символом капіталістичного Заходу. Попри це у 1978 році НДР придбала мільйон джинсів американської марки Levis. Східні німці буквально виривали їх із рук продавців. Тоді як джинси, вироблені у НДР, такі як Wisent або Shanty, залежувалися на складах. Тканина, з якої їх шили, була "несправжньою" на дотик, та й модного ефекту потертості досягти було складно.

  • Bildgalerie Ostkopien

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    Модний ДеДеРон

    У 1972 році ДеДеРон був останнім писком східнонімецької моди. Із цієї синтетичної тканини шили сукні, панчохи й фартухи. Хімічний склад цього синтетичного волокна відповідав використовуваному на Заході нейлону. Проте керівництво НДР наполягало на соціалістичному варіанті тканини, назва котрої ДеДеРон перегукувалася із назвою країни німецькою - Deutsche Demokratische Republik або DDR.

  • Bildgalerie Ostkopien

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    Соціалістичний лимонад

    У той час як західні німці вгамовували свою спрагу Coca Cola, НДР пропонувала своїм громадянам два соціалістичні аналоги популярного напою: Club Cola та Vita Cola. Обидва варіанти мали смакувати так само, як і американська версія, хоч повністю наслідувати смак оригіналу їм, звісно, не вдавалося. Відвідувачі із Заходу помічали відмінність особливо у випадку Vita Cola, котра мала гіркуватий присмак.

  • Bildgalerie Ostkopien

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    Східний гамбургер

    У 1982 році "Центр раціоналізації та досліджень закладів громадського харчування" представив так звану "гриллетту". Таким чином НДР скопіювала ще один символ західного стилю життя: гамбургер. Рецепт "гриллетти" нагадує щось знайоме: розрізати булочку, покласти всередину котлету і додати трохи кетчупу. А так як останній був у дефіциті, доводилося обходитися соусом-замінником.

  • Bildgalerie Ostkopien

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    Підсолодити соціалістичні будні

    У цій упаковці знаходиться солодка плитка. Проте вміст какао у цих солодощах, котрі видавали за шоколадку, - усього сім відсотків. Аби приховати брак шоколаду, до складу плитки додавали цукор, жир та суміш із лісових горіхів та гороху. Східнонімецькі кондитерські фабрики, на відміну від західнонімецьких конкурентів, так само змушені були увесь час долати дефіцит.

  • Soletta Plattenspieler mit Amiga-Schallplatte

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    Соціалістична музика єднання

    Під лейблом звукозапису Amiga НДР видавала альбоми деяких західних музикантів на кшталт The Beatles, попри те, що уряд у східному Берліні вважав західну рок-музику "сміттям". Проте альбоми, котрі виходили на німецькому Сході, були лише слабкою пародією на оригінал. Ці записи містили частини із різних альбомів митців. Тож нічого дивного, що чорний ринок пластинок із Заходу в НДР процвітав.

  • Ostkopien Pop Gymnastik

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    Словесна акробатка

    Аеробіка користувалася поміж захопленими спортом східними німцями дедалі більшою популярністю. Однак сам термін "акробатика" був заборонений, адже він мав капіталістичне походження. Замість цього громадяни НДР займалися "поп-гімнастикою". Навіть спортивна передача про аеробіку західнонімецького телеканалу ZDF "У чудовій формі" дуже швидко отримала східнонімецький аналог: "Медицина за нотами".

  • Bildgalerie Ostkopien

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    Останній комп'ютер НДР

    Комп'ютер моделі KC compact із НДР також був копією західного аналога - Amstrad PC. Через те, що східнонімецькі технологій безнадійно відставали від західнонімецьких, інженери із НДР воліли копіювати західні моделі. Незадовго до падіння Берлінського муру в 1989 році розпочали серійне виробництво KC compact. Але оскільки йшлося лише про східнонімецьку копію, він припадав пилом на полицях крамниць.

  • Bildgalerie Ostkopien

    Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

    На хвилі "остальгії"

    Східні німці могли купувати вироблені на Заході продукти лише у магазинах Intershop - та й то за тверду валюту. Сьогодні ж товари із НДР чудово продаються - за рахунок "остальгії" (ностальгії за Сходом). Однак нині багато продуктів мають лише східнонімецьку упаковку, тоді як їхній вміст змінено за західними стандартами. Для прикладу, частка шоколаду в солодкій плитці збільшилася в чотири рази.

    Автор: Марк фон Люпке, Інна Завгородня


DW.COM

Хотіли, але не могли: як у НДР копіювали західні товари

Джинси, гамбургери і нейлонові панчохи були в НДР надзвичайно популярним, проте дефіцитним товаром. Соціалістичні копії цих продуктів мали вгамувати споживацьку спрагу східних німців. (28.06.2013)  

Аудіо й відео до теми

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)  

Також за темою

Deutschland Checkpoint Charlie Berlin | Touristen

Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі" 18.01.2019

Колишній пропускний пункт між Східним та Західним Берліном символізує нині подолане розділення Німеччини, але він розколює берлінських політиків. Єдині вони лише в одному - на цьому місці має бути офіційний музей.

Berlin Neubau Bundesnachrichtendienste Berlin

З баварської провінції до Берліна: німецька розвідка BND змінює прописку 11.02.2019

Десятиліттями Федеральна розвідувальна служба Німеччини переховувалася у провінції. Тепер вона остаточно переїхала до урядового кварталу в Берліні. Поштовх змінам дала людина, яка багато років тому очолювала спецслужбу.

Rechte demonstrieren in Chemnitz

Більшість німців вважає правий радикалізм проблемою Східної Німеччини 02.09.2018

Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН. Тим часом глава МЗС країни Гайко Маас закликав німців активніше виступати проти расизму.

Реклама

Докладно

Святкування Дня німецької єдності перед будівлею Рейхстагу у Берліні, 3 жовтня 1990 року

Квота для "східняків" у органах влади: дискусія у Німеччині

Східні німці мало представлені на вищих щаблях політики та бізнесу. Та ідею квот підтримують не усі. 

Газопровід Північний потік-2 прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини

Як зміни директиви ЄС вплинуть на "Північний потік-2"

Ініціатива поширити Газову директиву ЄС на "Північний потік-2" виходить на фінішну пряму.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  