Квартал червоних ліхтарів у Амстердамі відновлює роботу

У кварталі червоних ліхтарів у Амстердамі з 1 липня знову відкриють двері для клієнтів борделі. Згідно з рішенням уряду, усі секс-працівники країни зможуть знову працювати без обмежень. "Пора людям повертатися. Гроші у нас закінчилися", - заявила голова профспілки Red Light United Фелісія Анна у вівторок, 30 червня, агенції новин ANP.

Квартал червоних ліхтарів є всесвітньо відомою туристичною принадою. До запровадження карантинних заходів його відвідували близько 35 тисяч туристів на день. Утім, з середини березня заклади у кварталі було закрито.

У профспілці секс-працівників не сподіваються на швидке відновлення бізнесу. Багато працівниць зі Східної Європи через пандемію повернулися на батьківщину. Окрім того, туризм в Амстердамі також відновлюється повільно.

Red Light United наполягав на швидкому скасуванні карантинних заходів, оскільки багато секс-працівників не можуть розраховувати на державну підтримку. При цьому вони змушені й надалі сплачувати високу оренду.

Виконання умов про дотримання дистанції в 1,5 метра, а також носіння масок та рукавичок неможливі в секс-індустрії. Однак клієнти повинні мити та дезінфікувати руки. "Все, до чого торкалися, наприклад ліжко або дверні ручки, має бути продезінфіковано", - зазначає Фелісія Анна, цитує агентство новин dpa.

У рамках послаблення карантинних заходів секс-індустрія відновить свою роботу з 1 липня і в Австрії. У Швейцарії дозволили роботу борделів ще з 6 червня.