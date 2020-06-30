 Квартал червоних ліхтарів у Амстердамі відновлює роботу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

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Новини

Квартал червоних ліхтарів у Амстердамі відновлює роботу

Багато працівників секс-індустрії в Амстердамі не отримували жодної підтримки з боку держави під час локдауну. Тому вони сподіваються на швидке повернення туристів.

Спорожнілий квартал червоних ліхтарів в Амстердамі під час карантину, травень 2020 року

Спорожнілий квартал червоних ліхтарів в Амстердамі під час карантину, травень 2020 року

У кварталі червоних ліхтарів у Амстердамі з 1 липня знову відкриють двері для клієнтів борделі. Згідно з рішенням уряду, усі секс-працівники країни зможуть знову працювати без обмежень. "Пора людям повертатися. Гроші у нас закінчилися", - заявила голова профспілки Red Light United Фелісія Анна у вівторок, 30 червня, агенції новин ANP.

Квартал червоних ліхтарів є всесвітньо відомою туристичною принадою. До запровадження карантинних заходів його відвідували близько 35 тисяч туристів на день. Утім, з середини березня заклади у кварталі було закрито.

У профспілці секс-працівників не сподіваються на швидке відновлення бізнесу. Багато працівниць зі Східної Європи через пандемію повернулися на батьківщину. Окрім того, туризм в Амстердамі також відновлюється повільно.

Red Light United наполягав на швидкому скасуванні карантинних заходів, оскільки багато секс-працівників не можуть розраховувати на державну підтримку. При цьому вони змушені й надалі сплачувати високу оренду.

Виконання умов про дотримання дистанції в 1,5 метра, а також носіння масок та рукавичок неможливі в секс-індустрії. Однак клієнти повинні мити та дезінфікувати руки. "Все, до чого торкалися, наприклад ліжко або дверні ручки, має бути продезінфіковано", - зазначає Фелісія Анна, цитує агентство новин dpa.

У рамках послаблення карантинних заходів секс-індустрія відновить свою роботу з 1 липня і в Австрії. У Швейцарії дозволили роботу борделів ще з 6 червня.

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