 Квартал червоних ліхтарів: Амстердам закриває вулиці через натовп | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Квартал червоних ліхтарів: Амстердам закриває вулиці через натовп

Через недотримання туристами соціальної дистанції влада Амстердама була змушена закрити декілька вулиць у кварталі червоних ліхтарів і закликала уникати цього району.

Скупчення людей у кварталі червоних ліхтарів в Амстердамі змусили владу міста реагувати.

Скупчення людей у кварталі червоних ліхтарів в Амстердамі змусили владу міста реагувати.

В Амстердамі в суботу, 18 липня, ввечері було тимчасово закрито рух пішоходів декількома вулицями у так званому кварталі червоних ліхтарів. Причиною стали натовпи людей, які не дотримувалися соціальної дистанції, перебуваючи у цьому районі, повідомила влада міста в Twitter.

"Не приходьте до кварталу червоних ліхтарів. Він переповнений. Декілька вулиць тимчасово закриті", - зазначається в повідомленні.

Односторонній рух на низці вулиць

Перед цим влада міста повідомила про те, що у нещодавно відкритому кварталі червоних ліхтарів буде запроваджена низка заходів для того, аби забезпечити дотримання відвідувачами соціальної дистанції і уникнути нового спалаху COVID-19. Зокрема, для розподілу потоків людей у районі буде залучено 40 "контролерів трафіку", а по п'ятницях та суботах з шостої вечора деякі вулиці будуть відкриті лише для одностороннього руху пішоходів.

Читайте також: Коронавірус і німецькі борделі: як пандемія вбиває проституцію

Утім, ці заходи стримування коронавірусу не спрацювали вже першого ж дня з часу запровадження, і влада Амстердама була змушена перекрити у суботу деякі вулиці. Про можливість такого кроку, якщо ситуація вийде з-під контролю, також попереджалося.

Квартал червоних ліхтарів знову працює

Борделі у центрі Амстердама знову відкрили свої двері для відвідувачів з першого липня. Рішення уряду дозволило працівникам і працівницям секс-індустрії знову працювати без обмежень.

До запровадження карантинних заходів його відвідували близько 35 тисяч туристів на день. Утім, з середини березня заклади у кварталі було закрито.

Дивитись відео 01:08

Екскурсії Кварталом червоних ліхтарів: як уникнути проблем? (02.02.2018)

Також за темою

Niederlande Coronavirus Rotlichtmilieu in Amsterdam

Квартал червоних ліхтарів у Амстердамі відновлює роботу 30.06.2020

Багато працівників секс-індустрії в Амстердамі не отримували жодної підтримки з боку держави під час локдауну. Тому вони сподіваються на швидке повернення туристів.

Пляжі після карантину: правила відпочинку. "Європа у фокусі" (29.06.2020) 29.06.2020

Росія: на карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є. Норвегія: як тут вдалося побороти коронавірус. Іспанія: туристи випробовують відпочинок на Майорці на тлі пандемії. Великобританія: прихильники теорії змови підпалюють вишки 5G. Нідерланди: навіщо влаштовують танці на стільцях.

Теплиця на двох: романтична вечеря на карантині в Амстердамі (07.05.2020) 07.05.2020

Романтична вечеря при свічках у ресторані - так було до закриття закладів громадського харчування через коронавірусу. У Нідерландах придумали, як повечеряти в ресторані з дотриманням карантинних приписів - у теплиці на двох!

Реклама

Докладно

Під час Голокосту було вбито близько шести мільйонів євреїв

"Шиндлер із Оснабрюка": праведник чи нацист?

Юрист Кальмаєр відправив до концтаборів сотні євреїв, а сотні врятував від смерті. Чи можна його іменем назвати музей?  

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

МВФ сподівається на незалежність НБУ з новим главою

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що він збереже незалежність банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  