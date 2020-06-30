Квартал червоних ліхтарів: Амстердам закриває вулиці через натовп

В Амстердамі в суботу, 18 липня, ввечері було тимчасово закрито рух пішоходів декількома вулицями у так званому кварталі червоних ліхтарів. Причиною стали натовпи людей, які не дотримувалися соціальної дистанції, перебуваючи у цьому районі, повідомила влада міста в Twitter.

"Не приходьте до кварталу червоних ліхтарів. Він переповнений. Декілька вулиць тимчасово закриті", - зазначається в повідомленні.



Односторонній рух на низці вулиць

Перед цим влада міста повідомила про те, що у нещодавно відкритому кварталі червоних ліхтарів буде запроваджена низка заходів для того, аби забезпечити дотримання відвідувачами соціальної дистанції і уникнути нового спалаху COVID-19. Зокрема, для розподілу потоків людей у районі буде залучено 40 "контролерів трафіку", а по п'ятницях та суботах з шостої вечора деякі вулиці будуть відкриті лише для одностороннього руху пішоходів.

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Утім, ці заходи стримування коронавірусу не спрацювали вже першого ж дня з часу запровадження, і влада Амстердама була змушена перекрити у суботу деякі вулиці. Про можливість такого кроку, якщо ситуація вийде з-під контролю, також попереджалося.

Квартал червоних ліхтарів знову працює

Борделі у центрі Амстердама знову відкрили свої двері для відвідувачів з першого липня. Рішення уряду дозволило працівникам і працівницям секс-індустрії знову працювати без обмежень.

До запровадження карантинних заходів його відвідували близько 35 тисяч туристів на день. Утім, з середини березня заклади у кварталі було закрито.