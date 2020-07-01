Катерина Рожкова стала в.о. голови Нацбанку України

Обов'язки голови Національного банку України до призначення нового очільника виконуватиме перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. "До призначення нового голови я за розкладом посадових обов'язків виконуватиму обов'язки голови Нацбанку", - сказала вона під час пресбрифінгу у п'ятницю, 3 липня, після того, як парламент проголосував за відставку Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Рожкова закликала українського президента, уряд і політиків до співпраці, що дасть змогу Нацбанку виконувати функції, покладені на нього Конституцією України. "Для нашої команди "червоними лініями" залишаються лінії, озвучені головою. По-перше, незалежність НБУ як інституції, право Нацбанку ухвалювати рішення незалежно від політичних побажань, а тільки з метою підтримки макрофінансової стабільності", - заявила вона.

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Рожкова також заявила про неприпустимість включення друкарського верстата та повернення збанкрутілих банків колишнім власникам. Також вона зазначила, що неприпустимим є адміністративне втручання в ринкові відносини.

Катерина Рожкова займає посаду першої заступниці голови Національного банку з 15 червня 2018 року, до цього вона працювала заступницею голови, а також директором департаменту банківського нагляду. До сфери управління Рожкової в Нацбанку належать питання пруденційного нагляду. У банківській системі України вона працює з 1998 року. Вона працювала в "Ерсте Банку", "Фінбанку" та "Платинум Банку".

Як повідомлялось, 1 липня Яків Смолій оголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Він пояснив це тим, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. 3 липня парламент звільнив Смолія.