 Катерина Рожкова стала в.о. голови Нацбанку України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Новини

Катерина Рожкова стала в.о. голови Нацбанку України

До призначення нового голови Нацбанки його обов'язки виконуватиме перша заступниця голови Катерина Рожкова. Вона наголосила на важливості права Нацбанку ухвалювати рішення незалежно від політичних побажань.

Катерина Рожкова стала в.о. голови НБУ

Катерина Рожкова стала в.о. голови НБУ

Обов'язки голови Національного банку України до призначення нового очільника виконуватиме перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. "До призначення нового голови я за розкладом посадових обов'язків виконуватиму обов'язки голови Нацбанку", - сказала вона під час пресбрифінгу у п'ятницю, 3 липня, після того, як парламент проголосував за відставку Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Рожкова закликала українського президента, уряд і політиків до співпраці, що дасть змогу Нацбанку виконувати функції, покладені на нього Конституцією України. "Для нашої команди "червоними лініями" залишаються лінії, озвучені головою. По-перше, незалежність НБУ як інституції, право Нацбанку ухвалювати рішення незалежно від політичних побажань, а тільки з метою підтримки макрофінансової стабільності", - заявила вона.

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Рожкова також заявила про неприпустимість включення друкарського верстата та повернення збанкрутілих банків колишнім власникам. Також вона зазначила, що неприпустимим є адміністративне втручання в ринкові відносини.

Катерина Рожкова займає посаду першої заступниці голови Національного банку з 15 червня 2018 року, до цього вона працювала заступницею голови, а також директором департаменту банківського нагляду. До сфери управління Рожкової в Нацбанку належать питання пруденційного нагляду. У банківській системі України вона працює з 1998 року. Вона працювала в "Ерсте Банку", "Фінбанку" та "Платинум Банку".

Як повідомлялось, 1 липня Яків Смолій оголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Він пояснив це тим, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. 3 липня парламент звільнив Смолія.

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