 Катерина Бабкіна: Як мені подарували Святого Миколая | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 18.12.2018

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Авторська колонка

Катерина Бабкіна: Як мені подарували Святого Миколая

"Ангел і Святий була прекрасна парочка для милого пообіддя вдома у викладача наукового комунізму", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Autorenbild Kateryna Babkina

Подарунки під подушкою (або ні) на 19 грудня уже багато років є невід'ємною частиною мого життя. Я отримую їх, дарую, люблю Миколайчика і все ще - хай уже тепер лише в голові, - складаю йому листи. Але так було не завжди. День Святого Миколая подарувала мені одна конкретна людина.

Одного 7 грудня, коли я була ще дуже маленька, до нас в двері подзвонили увечері. Ані мама, ані бабуся з дідом, ані я, звісно, нікого не чекали, тому мінімально напружилися - але пішли відчиняти: ми жили в військовому містечку на окраїні Івано-Франківська, сусідки часто заходили до бабусі, а приятелі часом - до діда.

За дверима стояла моя нянечка, до якої я в той день не прийшла, бо в мене були, припустимо, соплі. Вона була в капелюшку, і радісно повідомила нам, що на дворі - сніг, а в мене сьогодні - День Ангела, то вона й прийшла мене привітати.

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Дідусь мій, глава сім'ї і господар дому, не так давно вийшов на пенсію з посади голови кафедри наукового комунізму одного з місцевих ВНЗ, і я не думаю, щоби моя нянечка цього не знала. Це її, щоправда, не зупинило. Була вона особистість з багатою біографією - далека родичка одного українського героя на літеру Б, дуже освічена, релігійна людина із гострим розумом, думаю, колись вона була в українському підпіллі, і взагалі поглядів своїх не зрікалася, незважаючи на радянську, як виявилося, цілком собі тимчасову, в порівнянні з нянечкою, владу.

Зі смішного пам'ятаю, що в часи війни вона працювала при якомусь благочинному шпиталі, і коли розповідала про це мамі, то весь час наголошувала на тому, що постійно ходила в білому, щодня. Мама це сприймала м'яко кажучи дивно - вона багато знала про війну від своїх батьків, ну і уявляла собі: кров, смерть, хвороби, рани і нянечка така вся в білому, знаєте, як в тому анекдоті - "І тут я на білому коні". На якийсь з разів мама не витримала і зробила своє зауваження. Нянечка сміялася: на білому одразу видно, як принесеш вошу, а тиф, який можна було принести разом з вошею, уже і так хворі чи поранені, котрих вона гляділа, точно б не пережили.

Якщо я все правильно розумію, працювати на пристойних посадах Наталії Юліанівні тоді було не можна через те, що вона продовжувала ходити до церкви і не приховувала своїх переконань, та й була вона пенсійного віку, - тож тримала нелегальний, очевидно, домашній дитячий садок.

Дітей пані Наталя Юліанівна дуже любила, але вибирала - будь-хто до неї потрапити не міг. Дітей нудних, тих, що не говорять, не ходять самі в туалет, наприклад, вона не брала. Очевидно, я пройшла ці тести. Ще мама пригадує, що пані Наталія була дуже дорога, але воно було того варте.

Нас у пані Наталії було троє. По середах і п'ятницях замість м'яса була риба, говорили вдома хорошою, багатою українською (котрої я до того ніде не чула) і читали Біблію - не лише її, звісно, але читали - весело, як казки, з розмовою і обговореннями, пам'ятаю, якось я потім навіть гралася з іншою дівчинкою, яку гляділа пані Наталя, - ми стягли до купи всі стільці, і було їх сім, і це були сім тощих корів, ну, ви зрозуміли.

В сніг та ожеледь вона пройшла через темний парк і ще кілька районів, щоби привітати свою три- чи чотирирічну сопливу вихованку, мене тобто, з Днем Ангела. З таким ділом мене вітали вперше, але відтоді - мама вітає щороку, а дід з бабусею переіменували це політкоректно для себе в іменини, і ми святкували всі разом.

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Поки вона пила чай, вона розповіла моїй радянській родині ще й про Святого Миколая - стисло, але ємко. Ангел і Святий була прекрасна парочка для милого пообіддя вдома у викладача наукового комунізму, вони ніби стояли нянечці Наталії Юліанівні за плечима, поки вона провадила неспішну розмову з мамю і бабусею. Однак що би ви думали - через два тижні до мене прийшов Миколай, першого разу, пригадую, він приніс мені набір манюнього дерев'яного посуду, каструлі, миски, макітри, навіть дошка для нарізання і скалка для тіста, і все таке маленьке і яскраве, що я спросоння зраділа, що Миколай приніс мені багато ґудзиків.

Розповіла пані Наталія Юліанівна і про те, що буває з нечемними дітьми - тому Миколай щороку приносив мені також різочку, перев'язану стрічкою, котру я все дитинство рік за роком успішно скидала до стіни за ліжко, ніби й не було її там зовсім.

Пізніше тієї ж зими вдома в пані Наталії я побачила справжнє Різдво - сіно під лляною скатертиною, колядки, дідух, свічки. Була в неї одна така конструкція, де на шпичаку ставилися лопасті, а на них підвішувалися ангелики, а на ангеликах були маленькі дзвіночки, і всередину в усе це діло ставилася маленька свічечка, і коли вона горіла, теплі потоки повітря приводили чудасію в рух - воно крутилося, мерехтіло і дзвеніло. Мені уже за 30, а я все ще скуповую такі карусельки-підсвічники на різдвяних ярмарках всього світу, щоби ви знали. Можливо, я навіть вам одну таку дарувала.

Торік на третій день Різдва пані Наталія розповіла мені, що це не просто день, а День Святого Стефана - ну і ще невеличку красиву історію з цього приводу. Так, вам не здалося - пані Наталія все ще тут. І всі ці 30 років ми з нею листуємося, хоча цей час прожила вона частково в Німеччині, вийшовши заміж вже в віці за 60, коли поховала свого чоловіка Петруся, котрого пам'ятаю ще я, - там була якась навіть романтична історія, якесь кохання з юнацьких часів, з підпілля чи щось таке, але цього я напевне не знаю. Пам'ятаю, ще давно, вперше потрапивши до Берліна дзвонила їй колись в Норден, і ми розмовляли замалим не годину, аж шкода людей, які здавали мені житло, - вони не виставили мені рахунку. Я знаю про неї не багато, і з року в рік обіцяю собі поїхати до неї та її родини і дізнатися, що з того, що знаю - правда, а що - романтичні вигадки.

Буде неправдою сказати, що ми спілкуємося багато. Але вона є в моєму житті. Вона щось як мій персональний Ангел, Миколай і Різдво в одній подобі, в капелюшку. І знаю, вона буде зі мною завжди і завжди буде для мене важлива.

  • Бранденбурзькі ворота у Берліні, прикрашені до Різдва

    Берлін причепурився до Різдва

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  • Бульвар Унтер-ден-Лінден у Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Яскрава прогулянка вздовж Унтер-ден-Лінден

    Якщо минулими роками бульвар Унтер-ден-Лінден прикрашали виключно золотистими гірляндами, то цього року ілюмінація змінює фарби - зелений, блакитний, червоний. Як це не дивно, нова концепція прикрашання спричинила бурхливі дискусії: відповідальні за охорону пам’яток називали нейприйнятною зміну кольорів на "історичній милі". Але барви перемогли: адже Берлін - барвисте місто.

  • Різдвяна ілюмінація на Тауенціенштрасе в Берліні

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    "Миля розкошів" у різдвяному сяйві

    Щороку наприкінці листопада на заході Берліна запалюються тисячі вогників: від знаменитої Курфюрстендамм через Тауенціенштрасе аж до Шенеберга вишиковуються у чотири з половиною кілометровій лінії світлові скульптури. Близько 600 дерев уздовж розкішних берлінських бульварів загортаються у 200-300-метрові гірлянди.

  • Різдвяний ринок у Берліні біля церкви кайзера Вільгельма

    Берлін причепурився до Різдва

    Вогні різдвяного ринку

    Морем вогнів зустрічає відвідувачів різдвяний ринок біля меморіальної церкви кайзера Вільгельма, що на початку Курфюрстендамм. На його 200 стендах можна знайти цікаві подарунки, як-от різноманітні аксесуари або художні вироби. А для того, хто вважає подарунком самого себе, сприятливим інтер'єром стануть ринкові вогники.

  • Різдвяний дизайн берлінського Bikini Haus

    Берлін причепурився до Різдва

    Джингл-беллз: шоппінг-центри теж святкують

    Навпроти різдвяного ринку на Брайтшайдплатц величезними різдвяними кулями покупців зустрічає торговий центр Bikini Berlin. Багато прикрашено будівлю і всередині: білі дерева, гарні тварини, а під стелею колихається 9-метрова хвиля з різдвяних куль.

  • Святкова прикраса біля універмагу KaDeWe в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Лускунчик з KaDeWe

    Чарівний, як завжди: 11-метрова фігура Лускунчика перед розкішним універмагом KaDeWe запалюється вже дванадцятий рік поспіль. Але чи станеться це і наступного року, невідомо: з головним спонсором Лускунчика - компанією Berliner Wall AG - спливає термін контракту.

  • Різдвяна ілюмінація Berlin Sony Center на Потсдамській площі

    Берлін причепурився до Різдва

    Казкові створіння Потсдамської площі

    Різдвяні прикраси заполонили й Потсдамську площу в берлінському середмісті: під величезними блакитними дзвонами у Sony Center з'явився цілий казковий ліс. Між гарно вбраними ялинками гуляють підсвічені казкові істоти - крилатий кінь, жар-птиця, і танцюють ельфи. Все це можна побачити до першого січня - вдосталь часу для селфі з ельфами.

  • Різдвяний ринок на Александрплатц в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Піраміда XXL на Александерплатц

    Історичний центр Берліна на час Адвенту перетворюється на величезний різдвяний ярмарок. Поруч із торговими ятками і старовинною каруселлю на Александерплатц стоїть найбільша у Європі різдвяна піраміда, на якій понад 5 тисяч вогників. І до неї можна зайти: на першому поверсі продають глінтвейн і сосиски, а вище - оглядовий майданчик. На вихідних для натовпу на площі грає духовий оркестр.

  • Різдвяний ринок біля Червоної ратуші в Берліні

    Берлін причепурився до Різдва

    Оглядове колесо і ковзанка

    Одразу за берлінською телевежею біля Червоної ратуші - ще один різдвяний ринок. Окрім мистецьких виробів, історичної каруселі та їжі на будь-який смак, на ньому встановлено ковзанку зі штучним льодом. Можна об'їхати навколо фонтану Нептуна, підсвітленого різнобарвними вогнями. Над всім цим блищить оглядове колесо заввишки 50 метрів - те саме, що розважає відвідувачів мюнхенського Октоберфесту.

  • Різдвяні прикраси біля кафедрального собору Берліна

    Берлін причепурився до Різдва

    Романтичний берег Шпрее

    Дещо скромніше прикрашений берег Шпрее. Навпроти берлінського кафедрального собору на деревах набережної блищать блакитні зірки - відповідна атмосфера для романтичної вечірної прогулянки передріздвяним Берліном. Загалом же святковою ілюмінацією у більшості місць німецької столиці можна помилуватися до початку січня, з 16 до 24 години.

    Автор: Крістіна Дайке


DW.COM

Берлін причепурився до Різдва

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