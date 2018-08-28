 Катерина Бабкіна: Свято віддаляється | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 31.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Авторська колонка

Катерина Бабкіна: Свято віддаляється

"Я щиро переконана, що свята дані нам для того, щоби легше пережити недосконалу повсякденність", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна

Свого часу для мене стало великим відкриттям - ні, не те, що діти та підлітки всього світу йдуть в школу не першого вересня, - але те, що у більшості країн взагалі нема отого єдиного дня початку навчального року. Одні школи починають так, інші - інакше. Одні діти йдуть в понеділок, інші - в середу. Справді, мало де це святкують якось централізовано, а тому не всі і не завжди відзначають цей день в сім'ях.

Пам'ятаю, мені стало тоді якось сумно й жаль, ніби в цих далеких і невідомих мені дітей щось хороше забрали. Шматочок, так би мовити, щастя.

Взагалі, я зовсім не люблю ходити строєм і маю підвищено гостру реакцію на пережитки совка, але от чомусь Перше вересня здається мені доречним і хорошим святом. Втім, не виключено, що я просто готова зробити свято з чого завгодно. Тиждень повернення журавлів з вирію? День спорудження моста Патона? Байдуже, танцюймо!

Я щиро переконана, що свята дані нам для того, щоби легше пережити недосконалу повсякденність. Але це, звісно, працює тільки коли вмієш святкувати не про людське око, а по-справжньому, всередині себе. 

Пам'ятаю, на Перше вересня мого другого класу зранку вперіщив дощ. Було холодно і противно. Мама і вітчим оглянули наготовані лакові туфельки (мені і мамі), білі шкарпеточки (мені і вітчиму), напрасовані платтячка і піджачки, чи що там було в дев'яносто третьому з урочистого одягу, і вітчим вкрадливо запитав - Катю, а може не підемо? Ти знаєш, це не обов'язково. Мама була на його боці. Я мало не померла від розпачу.

DW.COM

"Парафіяни костелу спокійно вдихають сморід цих туалетів під час богослуження, потім самі справляють там нужду, дивлячись на розчищені реставраторами шматочки стіни", - Наталка Сняданко, спеціально для DW. (09.08.2018)

"Страва під назвою "соціологія окупованих" починає смердіти задовго до подачі на стіл", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW. (24.07.2018)

Я запевнила їх, що це абсолютно точно обов'язково, і ми пішли. Надворі стояли лише мокрі першачки і та їхні батьки і класні керівники, їм промовляла мокра завуч і танцював мокрий ансамбль. Частину зі сценками і віршами скоротили. Учні різного віку носилися лункими порожніми ще коридорами школи, де досихали пофарбовані після літа парти і розділені на стоси стояли підручники всіх на світі класів, які з другого вересня мала видати бібліотекарка тим, хто так і не дійшов за підручниками в останній тиждень серпня. Батьки в кабінеті розпакували принесені цукерки і заховану в шуфляді класного керівника на чорний день пляшку коньяку і святкували за невимушеною розмовою. Це було прекрасно. Прекрасніше могло б бути, тільки якби класний керівник привів свого собаку - в нього був велетенський ердельтер'єр, любов всього нашого В-класу. Але ердельтер'єр, очевидно, не поділяв мого захоплення дощем і лінійкою при +15 і йти того першого вересня до школи відмовився навідріз.

Мені не щастило зі школами, крім останньої. Діти були здебільшого одне до одного недобрі, деякі вчителі обирали улюбленців (часто в тому числі за майновим статусом батьків, на жаль) і не ускладнювали собі життя намаганнями прийняти і зрозуміти особистість в кожній дитині. Я в рельному життя чула на свою адресу від вчителів такі заяви, як "мале дрантя" чи "псяча мова" (я виросла в російськомовній сім'ї). Такий був тоді час, вважалося, що це припустимо. Так само, як і примусові централізовані походи до церкви, вранішня молитва щодня, вчителька з праці, яка переконувала мене, що я криворука (бачила би вона розкішну вовняну ковдру два на два з половиною метри, яку я сплела собі минулої осені) чи заниження оцінок дитині, бо вона нечемна, непривітна і не виявляє достатньої поваги до вчителя.

Але Першого вересня я чомусь про це все забувала. Ми були дуже бідні, але мама, як могла, старалася вбрати мене в цей день красиво, модно і святково, а ще накручувала мені волосся - а в мене було дуже, дуже гарне волосся. Діти були після літа бодай трошки одне одному раді, а читання віршів зі сцени нашими однолітками, виступи шкільних колективів зі співів і танців і навіть промови завучів і директора, з яких можна було разом посміятися, поєднували, зближували, і створювали атмосферу тієї урочистості і трепетної поваги до школи, яка стала би дуже в пригоді, якби і другого вересня, і кожного дня до останнього дзвоника в школі все було гаразд.

Дивитись відео 03:37
Now live
03:37 хв

Нова українська школа за старими правилами? (31.08.2018)

Саме першого вересня дівчинка Марійка поступилася мені місцем за партою (тобто розділила зі мною свій стілець), і ми дружили, і вона підтримувала мене п'ять наступних років. Саме першого вересня в іншій школі я познайомилася з Вікою, з якою приятелюю дотепер і в офісі тата якої ми замість уроків набирали на комп'ютері вірші, щоби віднести в видавництво, коли готувалася до друку моя найперша в житті збірка поезій. Першого вересня в останньому класі мій старший друг, в якого я була таємно закохана, відпросився з роботи і прийшов в школу на мене подивитися, і всі дивувалися, хто ж це такий, дорослий, в шкірянці.

Я дуже люблю сцену з Гаррі Поттера, коли всі збираються у Великій залі і представляють кожного учня, Сортувальний капелюх вибирає хто йде до якого дому, а потім з'являються смаколики. Вона переповнює мене тими ж почуттями, що лінійки та концерти на Перше вересня.

Мені шкода, що тепер вважається, що навчальний рік в школі повинен починатися тихо. Контент лінійок, звичайно, варто було би покращити, наблизити до зібрань в Великій залі, віддалити від виступу голови колгоспу. А от концепт свята, як на мене, задає правильний вектор, хороший старт для року, який буде багато для кого випробуванням, емоційно складним, здаватиметься вирішальним і надважливим, а потім, в далекій перспективі, виявиться, можливо, незабутнім, світлим спогадом з дитинства, затуманеним, але осяяним, як перший осінній ранок.

Дивитись відео 03:25
Now live
03:25 хв

Чим німецькі школи відрізняються від українських? (31.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Нова українська школа за старими правилами? (31.08.2018)  

Чим німецькі школи відрізняються від українських? (31.08.2018)  

Також за темою

Symbolbild - Schulkinder in Donetsk Ukraine

У День знань львівських школярів вчитимуть толерантності 31.08.2018

У Львові замість традиційної "лінійки" у школах пройдуть уроки толерантності. Про напад на ромів на них однак не нагадуватимуть.

Autorenbild Kateryna Babkina, ukrainische Schriftstellerin

Катерина Бабкіна: Чому українці - це й правда сила, і куди ця сила зникає 20.06.2018

"У Відні я плакала спершу від розчулення, а потім від думки, що мені повертатися в Київ", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Autorenbild Kateryna Babkina, ukrainische Schriftstellerin

Катерина Бабкіна: То моє море 13.03.2018

"В Євпаторію приїхало багато військових і молодших офіцерів СБУ, але "подій" не сталося, і вони чистили пляжі від водоростів і смажили шашлики в оливковому гаю коло лиману", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Реклама

Відео

Одеса встановлює нові туристичні рекорди після анексії Криму (31.08.2018)

Після анексії Криму Одеса щороку встановлює рекорди відвідуваності туристами. Цього року місто вже відвідали майже три мільйони людей. Чим приваблює перлина Чорного моря, з'ясував німецький кореспондент DW.  

Як утримують собак у Німеччині (30.08.2018)

У кожного дев'ятого німця є собака. Що потрібно знати власникам чотирилапих улюбленців? Ось головні правила - від податків до штрафів. 

Фотогалерея

Пари частіше розходяться після спільного відпочинку

П'ять причин, чому варто радіти завершенню відпустки

Ніяк не могли дочекатися, коли вже скінчиться ця відпустка? Як виявилось, таких людей багато. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  