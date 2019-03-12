 Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії: пілот повідомляв про проблеми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії: пілот повідомляв про проблеми

Перед аварією літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії його пілот повідомляв про проблеми та просив про повернення в аеропорт, повідомили в авіакомпанії. "Чорні скриньки" з літака відправлять в одну з європейських країн.

Рятувальна команда на місці падіння літака

Рятувальна команда на місці падіння літака

Пілот літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, який розбився 10 березня, повідомляв після зльоту про проблеми управлінням польотом, повідомила авіакомпанія у середу, 13 березня. "Пілот повідомив про проблеми з управлінням польотом та запросив повернення назад. І він отримав дозвіл повернутися назад", - повідомив агенції Reuters речник Ethiopian Airlines Асрат Бегашо. За його словами, досі невідомо, що стало причиною аварії, але пілот не повідомляв про зовнішні проблеми, наприклад, через птахів.

Також в авіакомпанії повідомили, що готові відправити "чорні скриньки", які були знайдені на місці падіння літака, в одну з європейських країн для проведення розслідування. Рішення, куди саме вони будуть відправлені, буде ухвалено у четвер, 14 березня. Речник авіакомпанії повідомив, що удар літака об землю був таким сильним, що на місці його падіння не виявлено жодного тіла, а лише їхні фрагменти. 

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На місці падіння літака авіакомпанії Ethiopian Airlines знайшли дві "чорні скриньки". Тим часом кілька країн призупинили використання літака моделі Boeing 737 MAX 8. (11.03.2019)

Після авіакатастрофи в Ефіопії Європейська агенція авіаційної безпеки ухвалила рішення призупинити використання літака моделі Boeing 737 MAX 8 в країнах Євросоюзу. (12.03.2019)

Тим часом багато країн, включаючи Європейський Союз, вже заявили про припинення використання літаків Boeing 737 MAX 8. Загальний парк цих літаків по всьому світу складає 371, підрахувала Reuters.

 

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.

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