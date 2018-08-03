Катастрофа туристичного літака в Швейцарії: 20 загиблих

Внаслідок аварії вінтажного літака Junkers Ju-52, який 4 серпня розбився в Швейцарських Альпах, загинули усі 20 людей, що перебували на борту. Про це у неділю, 5 серпня, повідомила швейцарська поліція. "У поліції є сумна впевненість у тому, що загинули 20 людей, які перебували на борту", - повідомила речниця поліції Аніта Сенті, передає агенція AFP.

Трагедія сталася на висоті приблизно 2500 метрів на західному схилі гори Сеньяз у кантоні Граубюнден у Швейцарії. Літак, побудований майже 80 років тому, належав компанії Ju-Air, котра здійснює туристичні польоти для огляду гірської місцевості.

Представники авіакомпанії вже висловили співчуття родинам і друзям пасажирів. Операції компанії наразі призупинені. Кілька рятувальних гелікоптерів вилетіли на місце трагедії.

Олдтаймери Junkes, які в народі називають "Тітка Ю", часто бронюють для різноманітних святкових і туристичних заходів. Літак, виробництва 1939 року, зазвичай вміщує 17 пасажирів, двох пілотів та стюарда.