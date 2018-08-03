Катастрофа туристичного літака в Швейцарії: 20 загиблих

Внаслідок аварії вінтажного літака Junkers Ju-52, який 4 серпня розбився в Швейцарських Альпах, загинули усі 20 людей, що перебували на борту. Про це у неділю, 5 серпня, повідомила швейцарська поліція. "У поліції є сумна впевненість у тому, що загинули 20 людей, які перебували на борту", - повідомила речниця поліції Аніта Сенті, передає агенція AFP.
Трагедія сталася на висоті приблизно 2500 метрів на західному схилі гори Сеньяз у кантоні Граубюнден у Швейцарії. Літак, побудований майже 80 років тому, належав компанії Ju-Air, котра здійснює туристичні польоти для огляду гірської місцевості.
Представники авіакомпанії вже висловили співчуття родинам і друзям пасажирів. Операції компанії наразі призупинені. Кілька рятувальних гелікоптерів вилетіли на місце трагедії.
Олдтаймери Junkes, які в народі називають "Тітка Ю", часто бронюють для різноманітних святкових і туристичних заходів. Літак, виробництва 1939 року, зазвичай вміщує 17 пасажирів, двох пілотів та стюарда.
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Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Плавний злет, різка посадка
Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.
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Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Причину інциденту встановлюють
Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.
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Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Задимлений літак
На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.
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Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Паніка на борту
Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".
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Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Закритий аеропорт
На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.
Автор: Ольга Войтович