Катастрофа літака МАУ: Іран виділить родинам жертв по 150 000 доларів

Іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), що сталася в січні цього року у Тегерані. Про це повідомляє іранське державне інформаційне агентство IRNA у середу, 30 грудня.

"Кабінет міністрів затвердив якомога швидше виділити 150 000 доларів чи еквівалент у євро на компенсації родинам кожної з жертв катастрофи літака Міжнародих українських авіаліній", - зазначається в заяві іранського уряду.

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Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули.

Іран 11 січня заявив, що іранські військові збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня.

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Українська прокуратура сумнівається у версії Ірану

Як повідомлялося, у листопаді заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив про підстави сумніватися у офіційній версії Тегерана.

Мамедов також звернув увагу на те, що розслідування справи ведеться за статтями 291 і 616 кримінального кодексу Ірану, які передбачають покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. За словами заступника генерального прокурора, максимальна санкція у цьому випадку передбачає до трьох років в'язниці і виплату грошової компенсації родинам загиблих.