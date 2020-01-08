 Катастрофа літака МАУ в Ірані: загинули громадяни семи країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Катастрофа літака МАУ в Ірані: загинули громадяни семи країн

В авіакатастрофі Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані загинули 11 українців, повідомив голова МЗС України Вадим Пристайко. За даними МАУ, літак пройшов планове технічне обслуговування 6 січня.

Ймовірною причиною катастрофи Boeing 737 авіакомпанії МАУ називають аварію двигуна

Ймовірною причиною катастрофи Boeing 737 авіакомпанії МАУ називають аварію двигуна

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив у середу, 8 січня, що у авіакатастрофі літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній Україні" (МАУ) в Ірані загинули 11 українців. Більшість загиблих при цьому - громадяни Ірану.

Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців, повідомив міністр у Twitter.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Руслану Рябошапці розпочати розслідування аварії літака МАУ в Ірані. Він також виступив за перевірку льотної придатності всього цивільного флоту в Україні. Про це Зеленський написав у Facebook.

У авіакомпанії МАУ повідомили, що призупинили виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. За даними авіаперевізника, останнє планове обслуговування літака Boeing 737 відбулося у понеділок, 6 січня, цього року. МАУ отримала цей літак у 2016 році, зазначили у компанії.

DW.COM

В Ірані розбився Boeing 737 української авіакомпанії МАУ. На борту було щонайменше 170 осіб. (08.01.2020)

У відповідь на ліквідацію генерала Сулеймані Іран здійснив серію ракетних ударів по військових базах із американськими військовими у Іраку. (08.01.2020)

До авіакатастрофи повітряного судна Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air в жовтні 2018 року призвела ціла низка факторів, у тому числі й низька кваліфікація пілотів, кажуть експерти. (25.10.2019)

Водночас віцепрезидент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський зазначив під час пресконференції у Києві, що вірогідність помилки екіпажу літака є мінімальною. "Маємо дані, що літак набрав 2400 м висоти. Помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їхній досвід, дуже складно сказати, що могло бути щось з екіпажем", - заявив Сосновський.

Нагадаємо, що раніше посольство України в Ірані повідомило про те, що ймовірною причиною катастрофи українського Boeing 737 поблизу аеропорту Тегерана могла стати аварія двигуна. Літак, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Bellingcat: Путін, імовірно, причетний до авіакатастрофи МН-17 - DW Новини (24.02.2016)  

Також за темою

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: попередня причина - аварія двигуна 08.01.2020

Посольство України в Ірані повідомило, що, за попередніми даними, причиною катастрофи літака МАУ стала аварія двигуна. Версія теракту, натомість, виключається.

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

Літак МАУ розбився в Ірані: понад 170 загиблих 08.01.2020

В Ірані розбився Boeing 737 української авіакомпанії МАУ. На борту було щонайменше 170 осіб.

Ukraine Kiew | Außenminister der Ukraine Vadym Prystaiko bei Pressekonferenz

Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії 07.01.2020

Очільник українського МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькій газеті Bild розповів, чому на "нормандських" зустрічах не обговорюють Крим та дорікнув Німеччині відсутністю з її боку військової допомоги.

Реклама

Докладно

Пляж поблизу Бейтсменс Бей на сході Австралії

Австралія в полум'ї - розповідь очевидиці

Кореспондентку DW Хлою Лінхем лісові пожежі в Австралії застали в одному з епіцентрів подій - на східному узбережжі.  

Початок газогону Eugal в Любміні неподалік Грайфсвальда

Як Росія перекидає газ із "Північного потоку-2"

"Газпром" перекидає газ із "Північного потоку", щоб той не простоював, але гроші все одно втрачає.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  