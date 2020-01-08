Катастрофа літака МАУ в Ірані: загинули громадяни семи країн

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив у середу, 8 січня, що у авіакатастрофі літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній Україні" (МАУ) в Ірані загинули 11 українців. Більшість загиблих при цьому - громадяни Ірану.

Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців, повідомив міністр у Twitter.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Руслану Рябошапці розпочати розслідування аварії літака МАУ в Ірані. Він також виступив за перевірку льотної придатності всього цивільного флоту в Україні. Про це Зеленський написав у Facebook.

У авіакомпанії МАУ повідомили, що призупинили виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. За даними авіаперевізника, останнє планове обслуговування літака Boeing 737 відбулося у понеділок, 6 січня, цього року. МАУ отримала цей літак у 2016 році, зазначили у компанії.

Водночас віцепрезидент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський зазначив під час пресконференції у Києві, що вірогідність помилки екіпажу літака є мінімальною. "Маємо дані, що літак набрав 2400 м висоти. Помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їхній досвід, дуже складно сказати, що могло бути щось з екіпажем", - заявив Сосновський.

Нагадаємо, що раніше посольство України в Ірані повідомило про те, що ймовірною причиною катастрофи українського Boeing 737 поблизу аеропорту Тегерана могла стати аварія двигуна. Літак, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.