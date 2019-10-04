Катастрофа Ан-12 на Львівщині: у поліції озвучили версії причин

Поліцейські розглядають чотири версії причин катастрофи літака Ан-12, що здійснив 4 жовтня аварійну посадку біля Львова, внаслідок якої загинули п'ятеро людей. "Зараз відпрацьовуються такі версії причин авіакатастрофи: помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака та несприятливі метеоумови", - заявив заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Андрій Кумечко на брифінгу в понеділок, 7 жовтня, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Правоохоронці відкинули версію браку пального, про що повідомлялося у день катастрофи. Вони кажуть, що вилучили залишки пального, якого мало б вистачити, щоб долетіти до злітно-посадкової смуги.

Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію та скерували їх на відповідні дослідження. Також призначено ряд експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що сталося. Крім того, як тільки дозволить стан здоров’я членів екіпажу, поліція їх опитає.

Кумечко додав, що Ан-12 здійснював плановий рейс. "Літак прямував з Іспанії до Туреччини через місто Львів і перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей та даху до автомобілів Renault", - повідомив правоохоронець.

Нагадаємо, 4 жовтня транспортний літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п'ятеро осіб, ще троє були госпіталізовані. Стан двох з них лікарі оцінювали як тяжкий, третього - середньої тяжкості.