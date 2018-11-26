 Катар оголосив про вихід з ОПЕК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

Катар оголосив про вихід з ОПЕК

Катар планує зосередитися на видобуванні природного газу та з 2019 року виходить з Організації країн-експортерів нафти, повідомив міністр енергетики країни.

Нафтопереробний завод в Катарі

Нафтопереробний завод в Катарі

Катар вирішив з 2019 року вийти з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Про це в понеділок, 3 грудня, повідомив міністр енергетики країни Саад аль-Каабі.

"Катар вирішив припинити свої членство в ОПЕК з січня 2019 року", - заявив він на прес-конференціх в Досі, цитує агенція AFP. Міністр додав, що Катар продовжить видобувати нафту, однак зосередиться на видобудку блакитного палива, оскільки є найбільшим експортером зрідженого природного газу у світі. За його словами, країна після виходу не дотримуватиметься угод ОПЕК.

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"У нас немає великого потенціалу (у сфері видобутку нафти. - Ред), ми є реалістами. Наш потенціал - газ", - зазначив Саад аль-Каабі. Він додав, що до 2024 року країна планує суттєво збільшити виробництво зрідженого газу - з 77 до 110 мільйонів тонн. Катар повідомив ОПЕК, членом якої він був з 1961 року, про свій вихід.

В ОПЕК домінує Саудівська Аравія. У червні 2017 року вона, а також Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет розірвали дипломатичні та торговельні відносини з Катаром, звинувативши його у підтримці терористичних організацій та близькості до Ірану, який є головним суперником Ер-Ріяда в регіоні.

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