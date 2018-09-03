 Катар наполегливо підштовхує Німеччину до будівництва терміналу СПГ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.09.2018

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Економіка

Катар наполегливо підштовхує Німеччину до будівництва терміналу СПГ

Чи потрібна Німеччині можливість приймати танкери зі скрапленим газом? Давню мляву дискусію навколо СПГ загострила пропозиція грошей з Дохи та погрози Вашингтона через "Північний потік-2".

Інвестиції заради обопільної вигоди: Анґела Меркель та шейх Тамім бен Хамад Аль Тані у Берліні 7 вересня 2018 року

Інвестиції заради обопільної вигоди: Анґела Меркель та шейх Тамім бен Хамад Аль Тані у Берліні 7 вересня 2018 року

Німеччина - найбільший імпортер газу в Європі. Водночас вона - єдина велика країна Євросоюзу, яка не має власного термінала з прийому скрапленого природного газу (СПГ). Такі термінали існують, наприклад, у Франції, Великобританії, Італії, Іспанії, Польщі, Нідерландах, навіть у маленькій Литві, проте жоден німецький порт не має можливості приймати танкери з СПГ.

Німеччина звикла до трубопровідного газу

Але досі в цьому і потреби не було: необхідний країні газ німецькі компанії імпортують з Росії, Норвегії та Нідерландів через систему підземних і підводних трубопроводів, яка формувалапся довгі роки та десятиліття. Після того, як "Газпром" та його європейські партнери збудують "Північний потік-2", ця газотранспортна система стане ще більш розгалуженою.

Труби для газогону Північний потік-2

Труби для газогону "Північний потік-2"

За наявності такої великої кількості каналів отримання трубопровідного газу ідея інвестувати сотні мільйонів євро в створення інфраструктури для регазифікації СПГ довго здавалася не особливо привабливою. У будь-якому разі, розмови про те, чи потрібен Німеччині свій термінал для прийому скрапленого газу, останні роки велися без особливого ентузіазму.

І ось раптом млява дискусія довкола СПГ враз пожвавішала. Цього, схоже, домоглися емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, а також президент США Дональд Трамп. І виявилося, що офіційний Берлін готовий до цілком конкретного обговорення цієї теми.

Qatar Petroleum хоче вийти на німецький ринок

Під час державного візиту до ФРН 7 вересня емір виступив на відкритті конференції ділових кіл Німеччини і Катару в Берліні, де заявив про намір своєї країни інвестувати в різні галузі німецької економіки 10 мільярдів євро в найближчі п'ять років. Емірат уже вклав, за власними даними, близько 25 мільярдів євро в купівлю значних пакетів акцій німецьких фірм: автобудівника Volkswagen, технологічного концерну Siemens, фінансового інституту Deutsche Bank і логістичної компанії Hapag-Lloyd.

Резервуари для зберігання скрапленого газу в Катарі

Резервуари для зберігання скрапленого газу в Катарі

А тепер увагу Катару, найбільшого в світі експортера скрапленого газу, привернула німецька енергетика. Напередодні візиту еміра глава державної нафтогазової компанії Qatar Petroleum (QP) Саад аль-Каабі в інтерв'ю німецькій діловій газеті Handelsblatt зробив недвозначну заяву: "Ми дуже зацікавлені в участі в німецькому СПГ-терміналі і ведемо переговори з обома фірмами - Uniper і RWE" (найбільші енергетичні компанії Німеччини. - Ред.).

"Ми прагнемо стати частиною рішення питання постачання газу в Німеччину, - вів далі Саад аль-Каабі. - Якщо Німеччина вирішить мати власний термінал і поставки (газу. - Ред.) із різних джерел, то ми готові постачати з Катару, а також за лінією QP з інших країн світу". Це був неприхований натяк на американський скраплений газ: катарська компанія вклала чималі кошти у виробництво СПГ в США і тепер, природно, шукає для нього ринки збуту.

Анґелі Меркель подобається скраплений газ

У Берліні сигнал з Дохи сприйняли прихильно. Виступаючи на відкритті тієї ж конференції, в якій взяв участь емір, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) спершу в цілому привітала намір Катару інвестувати в німецьку економіку і, зокрема, вказала на високу міжнародну конкурентоспроможність, а отже й інвестиційну привабливість, середнього бізнесу в ФРН. А потім докладно зупинилася саме на енергетичній співпраці.

"Особливо в енергетичній сфері ми маємо, на мій погляд, значний потенціал для розширення економічних відносин", - наголосила Анґела Меркель. Торкнувшись амбітних планів Катару як найбільшого експортера СПГ, вона зазначила, що "скраплений газ сприяє диверсифікації джерел поставок, а отже й енергетичній безпеці".

Танкер з СПГ в порту Роттердама

Танкер з СПГ в порту Роттердама

Щоправда, додала канцлерка, газова мережа Німеччини вже підключена до СПГ-терміналів в сусідніх країнах - Нідерландах, Бельгії та Польщі. Власне, саме це і є головним аргументом проти окремого німецького терміналу: навіщо витрачати гроші на його будівництво, якщо в умовах єдиного енергетичного ринку ЄС завжди є можливість закупити потрібні обсяги палива у сусідів, тим більше, що їх потужності з прийому зрідженого газу, принаймні поки, вкрай недозавантажені.

Але, вела далі Анґела Меркель, "ми у федеральному уряді працюємо і над тим, щоб самим розвивати в Німеччині інфраструктуру для скрапленого газу". У зв'язку з цим вона нагадала, що німецькі компанії вже мають плани спорудження терміналів СПГ (по суті, існує два таких проекти), і додала, що в Німеччині вирішальне слово в енергетичному секторі має бізнес, а не політичне керівництво: "Німецькі підприємства ухвалюють рішення щодо закупівель газу, керуючись, звичайно, економічними критеріями".

СПГ-термінал в обмін на завершення "Північного потоку-2"?

На думку спостерігачів, цю фразу канцлерка адресувала не тільки і навіть не так гостю з Дохи, скільки, заочно, Дональду Трампу в Вашингтоні, який наполягає на тому, щоб європейці купували американський СПГ, хоча він наразі є дорожчим, ніж російський газ із трубопроводів.

Порт в Брунсбюттелі: тут можуть збудувати перший німецький СПГ-термінал

Порт в Брунсбюттелі: тут можуть збудувати перший німецький СПГ-термінал

Попри це після виступу Меркель склалося чітке враження, що офіційний Берлін вже ухвалив принципове рішення в рамках своєї компетенції підтримати проект німецького СПГ-терміналу. Більш того, можна навіть припустити, що за несподівано чіткою політичною підтримкою цієї ідеї криється прагнення в такий спосіб умиротворити господаря Білого Дому, який погрожує запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Початок спорудження німецького СПГ-терміналу в обмін на безперешкодне завершення "Північного потоку-2"? Здається, такий варіант влаштував би навіть "Газпром", хоча йому в такому разі й загрожує посилення конкуренції на німецькому ринку.

Вибір, схоже, зроблено на користь Брунсбюттеля

Що ж стосується уряду Німеччини, то для нього таке будівництво стало б практично безпрограшною справою. Гроші на проект підуть не з державної скарбниці, а від приватних німецьких енергетичних компаній (і, можливо, з Катару), спорудження технологічного об'єкту на узбережжі Північного моря сприятиме економічному розвитку відносно слабкого в промисловому плані регіону, а здача терміналу в експлуатацію знизить залежність ФРН від трубопровідного і, перш за все, російського газу.

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Тож наскільки все конкретно? Зі згаданих в інтерв'ю Саада аль-Каабі двох німецьких енергетичних компаній публічно відреагувала на його слова тільки RWE, чия прес-служба заявила: "Ми не ведемо з Qatar Petroleum перемовин щодо участі в СПГ-терміналі в Німеччині, проте обговорюємо з Qatar Petroleum контракти на постачання газу в Німеччину".

Практично одночасно з цим RWE повідомила, що уклала угоду, яка закріплює за нею значну частину виробничих потужностей майбутнього терміналу в Брунсбюттелі - містечку в землі Шлезвіг-Гольштейн в гирлі Ельби на північний захід від Гамбурга. Тут підприємство з регазифікації СПГ має намір побудувати фірма German LNG Terminal - спільне підприємство нідерландської газової компанії Gasunie (одна з партнерок "Газпрому" по "Північному потоку-2") та спеціалізованих компаній зі зберігання палива Oiltanking з Гамбурга і Vopak з Роттердама.

Рік тому це спільне підприємство заявило, що у 2018 році ухвалить інвестиційне рішення за проектом, потім виділення грошей перенесли на кінець 2019-го з тим, щоб до кінця 2022 року здати термінал в експлуатацію. Проте не виключено, що візит еміра і наполегливі зусилля Катару в тій чи іншій формі вийти на німецький ринок газу прискорять реалізацію або цього проекту, або планів збудувати СПГ-термінал в Вільгельмсхафені у Нижній Саксонії на північний захід від Бремена.

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