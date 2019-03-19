Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану

Екс-голова сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни. На спільному засіданні палат парламенту Токаєв склав присягу президента народу країни. Токаєв став президентом Казахстану на термін повноважень обраного президента, який закінчується в квітні 2020 року.

Під час церемонії складання присяги Токаєв заявив про плани продовжувати стратегічний курс першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, який напередодні, 19 березня, оголосив про припинення своїх повноважень. "Ми здійснюємо передачу влади в спокійній, неконфліктній ситуації, що є потужним фактором забезпечення внутрішньої стабільності і зміцнення міжнародного авторитету Казахстану", - сказав Токаєв. Новий президент Казахстану подякував Назарбаєву за довіру і можливість очолити країну, а також запропонував наділити його статусом почесного сенатора.

Крім того, Токаєв присвоїв своєму попередникові звання "Халик Кахармани" (Народний герой), а також запропонував перейменувати на його честь столицю країни Астану. "Наша столиця повинна носити ім'я нашого президента і називатися Нурсултан", - зазначив новий президент країни під час складання присяги.

Астана буде перейменована на честь колишнього президента

Дочка Назарбаєва очолила сенат

За пропозицією Токаєва новим спікером сенату Казахстану була одноголосно затверджена старша дочка колишнього президента Даріга Назарбаєва. "Я глибоко усвідомлюю роль парламенту в політичному і громадському житті країни, особливо в цей переломний момент нашої історії", - сказала Назарбаева на засіданні сенату.

19 березня Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, оголосив, що з 20 березня припиняє свої повноваження президента. У той же день за погодженням з Центрвиборчкомом країни він розпорядився провести церемонію складання присяги новим президентом республіки на спільному засіданні палат в середу.

Відповідно до конституції країни, повноваження президента республіки в разі відставки обраного президента переходять до голови сенату з моменту складання ним присяги народові Казахстану. Особа, яка прийняла на себе повноваження президента республіки за таких умов не має права ініціювати зміни і доповнення до конституції країни.

Хто такий Касим-Жомарт Токаєв

Токаєв народився 17 травня 1953 року, закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин, Пекінський лінгвістичний інститут, Дипломатичну академію МЗС РФ, фахівець-міжнародник, доктор політичних наук. Володіє англійською, китайською та французькою мовами. Дипломатичний ранг - надзвичайний і повноважний посол.

Працював за фахом у центральному апараті МЗС СРСР, в закордонних представництвах. Після розпаду СРСР працював у міністерстві закордонних справ Казахстану та кілька разів очолював його. З жовтня 1999 року по січень 2002 року - прем'єр-міністр країни.

У жовтні 2013 року указом Назарбаєва Токаєв був призначений депутатом сенату і обраний головою палати. У вересні 2017 роки його було переобрано на посаду спікера сенату.