 Карлоса Гона позбавили членства в раді директорів Nissan | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Карлоса Гона позбавили членства в раді директорів Nissan

Акціонери компанії Nissan Motor позбавили членства в раді директорів колишнього голову правління компанії Карлоса Гона, якого звинувачують у фінансових махінаціях.

Карлос Гон

Карлос Гон (архівне фото)

Колишнього керівника альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, якого звинувачують у фінансових махінаціях, позбавили членства в раді директорів японської компанії Nissan Motor. Рішення про виключення Гона з ради директорів Nissan ухвалили в понеділок, 8 квітня, на позачергових зборах акціонерів компанії, що відбулися в Токіо, передає агенція новин dpa.

Акціонери компанії, які взяли участь у засіданні, також проголосували за виключення з ради директорів і Грега Келлі, так само замішаного в скандалі, повідомляє Reuters.

DW.COM

Заарештованого за підозрою в причетності до фінансових махінацій багаторічного голову автомобільного концерну Nissan звільнили з посади голови правління. (22.11.2018)

Колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону висунули в Японії звинувачення в ухиленні від податків та фінансових зловживаннях. (10.12.2018)

Заарештований за підозрою в причетності до фінансових махінацій колишній багаторічний голова автомобільного концерну Nissan Карлос Гон відкидає звинувачення, повідомляють японські ЗМІ. (25.11.2018)

Виконавчий директор Nissan Motor Хірото Саікава та інші представники керівництва компанії публічно вибачилися перед акціонерами за скандал навколо звинувачень у махінаціях щодо Гона. Саікава зробив традиційний у таких випадках у Японії низький уклін перед присутніми.

Крім того, власники акцій Nissan Motor схвалили включення до ради директорів японської компанії нового голову ради директорів Renault Жан-Домініка Сенара. Renault належить 43 відсотки акцій Nissan Motor, нагадує dpa.

Щодо компаній Renault та Mitsubishi, вони заявили, що викинуть Гона з членів ради директорів у червні цього року.

Нагадаємо, 19 листопада 2018 року Карлоса Гона заарештували в Японії за підозрою в порушенні фінансового законодавства. У концерні Nissan пояснили, що раніше отримали інформацію про зловживання Гона та провели внутрішнє розслідування.

З'ясувалось, що Гон "протягом багатьох років" спотворював інформацію про розмір своїх доходів з метою ухилення від сплати податків. Також концерн закидає Гону й інші зловживання, зокрема, використання капіталу фірми для приватних потреб.

Згодом до звинувачень додалося й те, що Гон списав за рахунок автоконцерну свої особисті борги у розмірі 17 мільйонів доларів США. Згодом у березні 2019 року Гона звільнили. Однак минулого тижня Гону були пред'явлені додаткові обвинувачення в тому, що він використовував кошти японської компанії для особистих потреб. Тож його знову взяли під варту.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту дістав у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також був головою правління французького автовиробника Renault та очолював Альянс "Renault-Nissan-Mitsubishi".

Гон відкидає всі звинувачення у свій бік.

Також за темою

Carlos Ghosn

ЗМІ: Карлос Гон відкидає звинувачення в фінансових махінаціях 25.11.2018

Заарештований за підозрою в причетності до фінансових махінацій колишній багаторічний голова автомобільного концерну Nissan Карлос Гон відкидає звинувачення, повідомляють японські ЗМІ.

Carlos Ghosn

Правління Nissan звільнило після арешту багаторічного голову Карлоса Гона 22.11.2018

Заарештованого за підозрою в причетності до фінансових махінацій багаторічного голову автомобільного концерну Nissan звільнили з посади голови правління.

Carlos Ghosn

В Японії заарештували голову правління Nissan 19.11.2018

Багаторічному шефу Nissan Карлосу Гону закидають фінансові зловживання. Інформацію прокуратурі передав сам автоконцерн після внутрішнього розслідування.

Реклама

Докладно

Маркус Фронмаєр

Депутат Бундестагу - гість у Криму і "маріонетка Москви"?

Основні факти про депутата Бундестагу Фронмаєра, розслідування про зв'язки якого з Кремлем опублікував Der Spiegel.  

Карлос Гон

Карлоса Гона викинули з ради директорів Nissan

Акціонери компанії Nissan Motor позбавили членства в раді директорів екс-голову правління компанії Карлоса Гона.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  