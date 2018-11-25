Карлоса Гона позбавили членства в раді директорів Nissan

Колишнього керівника альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, якого звинувачують у фінансових махінаціях, позбавили членства в раді директорів японської компанії Nissan Motor. Рішення про виключення Гона з ради директорів Nissan ухвалили в понеділок, 8 квітня, на позачергових зборах акціонерів компанії, що відбулися в Токіо, передає агенція новин dpa.

Акціонери компанії, які взяли участь у засіданні, також проголосували за виключення з ради директорів і Грега Келлі, так само замішаного в скандалі, повідомляє Reuters.

Виконавчий директор Nissan Motor Хірото Саікава та інші представники керівництва компанії публічно вибачилися перед акціонерами за скандал навколо звинувачень у махінаціях щодо Гона. Саікава зробив традиційний у таких випадках у Японії низький уклін перед присутніми.

Крім того, власники акцій Nissan Motor схвалили включення до ради директорів японської компанії нового голову ради директорів Renault Жан-Домініка Сенара. Renault належить 43 відсотки акцій Nissan Motor, нагадує dpa.

Щодо компаній Renault та Mitsubishi, вони заявили, що викинуть Гона з членів ради директорів у червні цього року.

Нагадаємо, 19 листопада 2018 року Карлоса Гона заарештували в Японії за підозрою в порушенні фінансового законодавства. У концерні Nissan пояснили, що раніше отримали інформацію про зловживання Гона та провели внутрішнє розслідування.

З'ясувалось, що Гон "протягом багатьох років" спотворював інформацію про розмір своїх доходів з метою ухилення від сплати податків. Також концерн закидає Гону й інші зловживання, зокрема, використання капіталу фірми для приватних потреб.

Згодом до звинувачень додалося й те, що Гон списав за рахунок автоконцерну свої особисті борги у розмірі 17 мільйонів доларів США. Згодом у березні 2019 року Гона звільнили. Однак минулого тижня Гону були пред'явлені додаткові обвинувачення в тому, що він використовував кошти японської компанії для особистих потреб. Тож його знову взяли під варту.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту дістав у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також був головою правління французького автовиробника Renault та очолював Альянс "Renault-Nissan-Mitsubishi".

Гон відкидає всі звинувачення у свій бік.