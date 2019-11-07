Карети у Львові: данина історії чи небезпечна дурниця для туристів?

Заборону проводити кінні прогулянки у Львові запровадили після нещасного випадку, який трапився ввечері другого листопада. Перелякані раптовим феєрверком коні з каретою вискочили на пішохідну доріжку, де протаранили лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина. Внаслідок наїзду вона отримала переломи ніг. Дівчині зробили операцію і, як запевняють лікарі, вона зможе ходити. Витрати на лікування погодилась взяти на себе міська влада. Травми отримала і кобила Фауна, яка зламала дві ноги. Ветеринари не брались її лікувати, тому її довелось приспати. Поведінку коня її власниця Валентина Банас не може пояснити. За її словами Фауна була досвідченою і напередодні навіть знімалась у фільмі "Олекса Довбуш", де використовували багато піротехніки. Припускає, що потужні феєрверки, які відблискували на тротуарній плитці, конячка сприйняла за пожежу. Феєрверки в самому центрі міста запустила трійка невідомих молодих людей, яких нині розшукує поліція, яка за фактом інциденту навіть відкрила кримінальне провадження.

Унікальна порода може зникнути

Валентина Банас, яка займається кіньми вже 17 років, боїться, що після цього інциденту їй можуть заборонити проводити каретні прогулянки назавжди, а це означає закрити справу її життя. Її підприємство "Каретний двір" володіє приблизно тридцятьма кіньми. І хоча, крім каретних прогулянок, підприємство пропонує ще й сеанси іпотерапії чи надають коней для зйомок у фільмах, каретні прогулянки були головним доходом. "Якщо ми не зможемо возити людей каретами, мені нічого не залишиться, як пороздавати коней, але тоді в Україні зникне унікальна порода", - каже Валентина Банас. Вона пояснює, що розводить рідкісну торійську породу, якою в Україні більше ніхто не займається. За словами жінки, вона була виведена кілька століть тому спеціально для лицарських походів, воєн. Для спортивних змагань чи роботи в полі такі коні не годяться, бо важкі і потребують багато корму.

Власниця коней запевняє, що перш, ніж їх виводити в центр міста, коней спеціально готують до шумів і різких звуків, тренують петардами. "Спершу запускають одну петарду, одночасно годуючи коня солодким. Далі - другу, продовжуючи задобрювати цукром і на третю петарду кінь вже просто не зверне увагу ", - каже Валентина Банас.

Коні страждають не вперше

Натомість зоозахисники вважають, що кінні карети в центрі міста треба заборонити. Керівниця громадської організації "Зелена сила" Андріана Байло переконана, що в таких умовах коні страждають. "Це постійний стрес для них. Навколо люди, машини. Вони часто травмуються. Тому їх краще перенести кудись в інше місце, наприклад, парк, де їм буде більш комфортно", - каже активістка. Зоозахисниця навіть створила петицію до міської влади з проханням забрати кінні карети з центру міста, яка, втім, ще не оприлюднена для збору підписів.

У Львові це не перший нещасний випадок з кіньми. У березні 2019 року сталась ДТП, під час якої кінний екіпаж зіткнувся з автомобілем, але ніхто тоді не постраждав. В 2015-ому році кінь просто впав під час руху і тривалий час не міг підвестися. А в 2011-ому кінь взагалі загинув на дорозі. Як тоді припускали рятувальники, тварина була виснажена спекою. Власниками коней у всіх цих випадках були різні підприємства. Нині у Львові є дві організації, які возять туристів каретами. Дозволи на перевезення кіньми щороку видає міська комісія з контролю туристичного навантаження на громадський простір. У документах, як розповідає заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, розписано по скільки годин, і в які дні вони можуть возити туристів. Зокрема, це - вихідні та святкові дні, коли центр міста перекритий для автомобільного транспорту.

Кінні маршрути в міськраді вважають туристичною родзинкою Львова, тому не поспішають з рішенням остаточно забороняти їх. Заступник міського голови так і не висловив свою позицію щодо того, чи забороняти рух карет містом. "Зараз ми збираємо інформацію, слухаємо думки людей, пропозиції, зауваження. Ми маємо ситуацію, коли один нещасний випадок проектується на всю роботу тих, хто дбає про коней. Я це кажу, бо бачив умови, в яких коні утримуються, і на мою думку, це досить якісні умови", - розказав Андрій Москаленко. Так само посадовець не озвучив конкретних заходів, які планується вжити для підвищення безпеки пішоходів. За словами Москаленка, у міськраді розглядають такі кроки як забезпечення стоянки карет додатковими камерами відеоспостереження або облаштування додаткової "кишені", де карети не будуть заважати рухові.

Коней від переляку не захистити

Загалом возити карети з туристами не є виснажливим для коней заняттям, зауважує доцент Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій Галина Соколова, яка вже багато років займається конярством як науковець. "Коні мусять багато рухатись. Це їх робота. Крім того, вони люблять увагу людей. Але захистити їх від переляку не допоможуть ані засоби захисту для очей, ані пробки для вух. Кінь - одна з найполохливіших тварин у світі", - каже науковець. Також додає, що більш травматичним для коней є спорт. "На змаганнях вони гинуть і отримують травми частіше, ніж будь-де. Зрештою, тварини, які працюють в полі, також часто возять вантажі, які є неспівмірні з каретою з людьми", - пояснює Галина Соколова.

Тому вона вважає, що відмовлятись від кінних карет не треба, просто варто чіткіше прописати правила, щоб коні не втомлювались. Наприклад, можна вказати час роботи не більше 6-7 годин і температурні режими, за яких коні можуть працювати. "Спека - це для них погано, так само і до наших низьких температур вони не звичні. Але я вважаю, що власники коней самі це все розуміють. Вони ж купили цих коней, виростили як дітей. Не думаю, що вони хотітимуть довести їх до виснаження", - каже науковець.

Прогулянки в каретах з кіньми є популярними у всьому світі. Водночас через побільшання випадків травмування тварин, потрапляння кінних екіпажів у ДТП, все більше міст відмовляються від використання кінних візків для розваг. Наприклад, від цієї туристичної атракції, як зазначають активісти міжнародної ініціативи за відмову від карет у містах, вже відмовились Лондон, Оксфорд, Париж, Торонто і Пекін.